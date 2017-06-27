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2017年6月27日 / 早上6点41分 / 1 个月前

日本债市：公债价格大多走强，两年期公债标售需求强劲带来支撑

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透东京6月27日 - 日本公债周二大体走强，受两年期公债标售需求强劲支撑。
    
    10年期日债收益率              跌0.5个基点至0.045%，10年期日债期货9月合约        收涨0.13点至日高150.62。
    
    日本财务省发售2.2万亿日圆(196.9亿美元)两年期公债，票面利率为0.10%，大约67.1989%的投标以最低得标价100.4050中标。

    这次标售的投标倍数为6.79，高于上次已经较高的5.06。平均得标价格与最低得标价格差距收窄至0.001，上月则为0.006，表明这次标售接获的需求更强劲。
    
    日本2年期公债收益率             跌1.5个基点至负0.120%。
    
    超长期债收益率原地踏步，20年期公债收益率              持平在0.560%，30年期公债收益率              持平在0.805%。
                                              当日涨跌   上日
                                   最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.120%     -1.5   -0.105%
    五年期公债                      -0.090%     -1.0   -0.080%
    10年期公债                       0.045%     -0.5    0.050%
    20年期公债                       0.560%     +0.0    0.560%
    30年期公债                       0.805%     +0.0    0.805%
    10年期公债期货                   150.62    +0.13    150.49
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王颖/侯雪苹；审校 白云/艾茂林)

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