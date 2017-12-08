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日本债市：公债价格小升，日本央行购债操作的提振盖过美债走软影响
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#亚洲
December 8, 2017 / 4:03 AM / in 2 days

日本债市：公债价格小升，日本央行购债操作的提振盖过美债走软影响

1 分钟阅读

    路透东京12月8日 - 日本公债价格周五小升，日本央行例行购债操作的提振盖过了美国公债下跌带来的消极影响。
    
    指标10年期日债收益率(殖利率)              跌0.5个基点，至0.045%。
    
    债市走势受抑，因在今日稍后美国公布备受关注的就业报告前，观望氛围占主导。

    日本央行周五买进8,400亿日圆(74.1亿美元)一年期到40年期的公债，这是其例行购债
操作的一部分。
    
    收益率曲线略微趋平，因超长期公债表现突出。上日标售的30年期公债获得强劲买需。
    
    30年期公债收益率              跌1个基点报0.820%。
    
    美国较长期公债收益率周四上涨，因风险意愿增强，削减美国公债 的避险吸引力。[US
/NCN]
    
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.155%     -1.0   -0.145%
    五年期公债                      -0.120%     -1.0   -0.110%
    10年期公债                       0.045%     -0.5    0.050%
    20年期公债                       0.570%     -0.5    0.575%
    30年期公债                       0.820%     -1.0    0.830%
    10年期公债期货                   151.01    +0.08    150.93
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙茉莉/李爽  审校 许娜/高琦)

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