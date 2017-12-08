日本债市：公债价格小升，日本央行购债操作的提振盖过美债走软影响

路透东京12月8日 - 日本公债价格周五小升，日本央行例行购债操作的提振盖过了美国公债下跌带来的消极影响。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌0.5个基点，至0.045%。 债市走势受抑，因在今日稍后美国公布备受关注的就业报告前，观望氛围占主导。 日本央行周五买进8,400亿日圆(74.1亿美元)一年期到40年期的公债，这是其例行购债 操作的一部分。 收益率曲线略微趋平，因超长期公债表现突出。上日标售的30年期公债获得强劲买需。 30年期公债收益率 跌1个基点报0.820%。 美国较长期公债收益率周四上涨，因风险意愿增强，削减美国公债 的避险吸引力。[US /NCN] 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.155% -1.0 -0.145% 五年期公债 -0.120% -1.0 -0.110% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.570% -0.5 0.575% 30年期公债 0.820% -1.0 0.830% 10年期公债期货 151.01 +0.08 150.93 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙茉莉/李爽 审校 许娜/高琦)