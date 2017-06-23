日本债市：公债价格小幅下跌，收益率曲线趋平势头暂歇

路透东京6月23日 - 日本公债价格周五全线小幅下跌，数日来的收益率曲线趋平势头被部分逆转，因之前日本央行常规购债操作的结果不佳。 五年期日债收益率 上涨0.5个基点，报负0.070%，为六个月高位。 指标10年期公债收益率 亦上涨0.5个基点，报0.055%。 30年期公债收益率 涨1.5个基点至0.795%，脱离周四触及的近两个月低位0.780%。 日本央行周五购买1,000亿日圆(8.984亿美元)距到期年限超过25年的日债，投标倍数为4.5倍，高于前次 的约3倍。 五年期和20年期日债收益率(殖利率)之差为63.5个基点，周四为62.5个基点，为12月以来最窄水平。 日债收益率曲线本周追随美债收益率曲线趋平之势，不过日本国内因素也起到一定作用，因此中短期日债 收益率升至数月高位。 日本央行在例行公债购买操作中，削减对国库券和较短期公债的购买，以试图改善市场流动性。受央行大 规模宽松措施影响，此前公债市场流动性几近干涸。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.105% +0.0 -0.105% 五年期公债 -0.075% +0.0 -0.075% 10年期公债 0.055% +0.5 0.050% 20年期公债 0.560% +1.0 0.550% 30年期公债 0.795% +1.5 0.780% 10年期公债期货 150.46 +0.07 150.39 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/孙国玉；审校 于春红)