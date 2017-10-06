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日本债市：公债价格小幅下跌，跟随美债走势
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2017年10月6日 / 早上6点25分 / 15 天内

日本债市：公债价格小幅下跌，跟随美债走势

1 分钟阅读

路透东京10月6日 - 日本公债价格周五小幅下跌，跟随美债走势，投资者等待今日稍后美国将公布的就业数据。

10年期日本公债收益率(殖利率)上涨1个基点报0.050%，10年期公债期货收跌0.13点，报150.40。

收益率曲线趋陡，20年期公债收益率上涨1.5个基点，报0.585%。30年期公债收益率上扬2个基点，报0.880%。

在例行购债活动中，日本央行提出买进4,100亿日圆的五年至10年日债，2,000亿日圆的10年至25年日债，以及1,000亿日圆到期日超过25年的日债。全部的金额与前次购债规模相同。

根据一项路透调查，华尔街分析师预期周五稍晚公布的9月美国就业数据将显示，当月新增非农就业岗位达9万个，低于8月的15.6万个。主要数据可能受到9月袭击美国的两大飓风影响。

美国公债收益率周四上涨，主要受到标准普尔500指数连续六个交易日创纪录最高收位，同时也受到多位美联储官员支持今年稍晚再度升息的支撑。

费城联邦储备银行总裁哈克称，仍然预计美联储12月会加息，旧金山联储总裁威廉姆斯呼应同样的看法。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.140% +0.5 -0.145%

五年期公债 -0.095% +1.0 -0.105%

10年期公债 0.050% +1.0 0.040%

20年期公债 0.585% +1.5 0.570%

30年期公债 0.880% +2.0 0.860%

10年期公债期货 150.40 -0.13 150.53

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王丽鑫/张明钧; 审校 张涛/王洋)

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