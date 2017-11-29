日本债市：公债价格小涨，受日本央行购债操作和朝鲜发射导弹影响

路透东京11月29日 - 日本公债价格周三小涨，因受日本央行例行购债操作影响，此外朝鲜半岛紧张局势也带来些许支撑。 朝鲜自9月中旬以来首度发射导弹，加剧了紧张局势。一周前，美国总统特朗普将朝鲜重新列入支持恐怖主义国家名单，从而使美国有理由实施进一步制裁。 紧张情势升高对日债构成了温和支撑，尽管反应有限；包括股汇市在内，普遍市场对最 新事件基本上都处之淡然。 指标10年期公债收益率跌0.5个基点至0.030%。 日本央行周三在例行购债操作中，标购7,000亿日圆距到期日还有5-40年的日本公债。 日经指数 无视朝鲜发射导弹，上涨0.3%；日圆/美元 则近持稳。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.175% +0.0 -0.175% 五年期公债 -0.125% +0.0 -0.125% 10年期公债 0.030% -0.5 0.035% 20年期公债 0.575% -0.5 0.580% 30年期公债 0.830% -1.0 0.840% 10年期公债期货 151.05 +0.08 150.97 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 许娜/张若琪 审校 杜明霞)