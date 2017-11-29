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日本债市：公债价格小涨，受日本央行购债操作和朝鲜发射导弹影响
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2017年11月29日 / 凌晨5点22分 / 2 天前

日本债市：公债价格小涨，受日本央行购债操作和朝鲜发射导弹影响

1 分钟阅读

    路透东京11月29日 - 日本公债价格周三小涨，因受日本央行例行购债操作影响，此外朝鲜半岛紧张局势也带来些许支撑。
    
    朝鲜自9月中旬以来首度发射导弹，加剧了紧张局势。一周前，美国总统特朗普将朝鲜重新列入支持恐怖主义国家名单，从而使美国有理由实施进一步制裁。            

    紧张情势升高对日债构成了温和支撑，尽管反应有限；包括股汇市在内，普遍市场对最
新事件基本上都处之淡然。
    
    指标10年期公债收益率跌0.5个基点至0.030%。

    日本央行周三在例行购债操作中，标购7,000亿日圆距到期日还有5-40年的日本公债。
    
    日经指数       无视朝鲜发射导弹，上涨0.3%；日圆/美元      则近持稳。
  
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.175%     +0.0   -0.175%
    五年期公债                      -0.125%     +0.0   -0.125%
    10年期公债                       0.030%     -0.5    0.035%
    20年期公债                       0.575%     -0.5    0.580%
    30年期公债                       0.830%     -1.0    0.840%
    10年期公债期货                   151.05    +0.08    150.97
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 许娜/张若琪 审校 杜明霞)

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