日本债市：公债价格小涨，因明年政府缩减发债的规模可能略高于预期

路透东京12月18日 - 日本政府公债价格周一持稳至小幅走坚，日本政府明年缩减发债的规模可能略高于预期带来支撑。 10年期日债收益率(殖利率) 持平于0.040%，20年期日债收益率 持平在0.565%。 40年期日债收益率 小跌0.5个基点至0.955%。 10年期日债期货 上涨0.09点，至150.98。 政府消息人士周五对路透表示，2018财年日本政府计划将面向市场的公债发行量在当前财年基础上削减约7万亿至约134万亿日圆(1.2万亿美元)。 这个削减幅度略大于许多人士原本预估的5-6万亿日圆。 市场人士亦担心，日本央行可能以同样幅度缩减买债，以避免干扰市场。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.150% +0.5 -0.155% 五年期公债 -0.115% +0.0 -0.115% 10年期公债 0.040% +0.0 0.040% 20年期公债 0.565% +0.0 0.565% 30年期公债 0.805% +0.0 0.805% 10年期公债期货 150.98 +0.09 150.89 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙茉莉/蔡美珍；审校 张荻/王兴亚)