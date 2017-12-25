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日本债市：公债价格小涨，央行购债操作凸显市场供应有限
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December 25, 2017 / 6:53 AM / 2 days ago

日本债市：公债价格小涨，央行购债操作凸显市场供应有限

1 分钟阅读

    路透东京12月25日 - 日本公债价格周一小幅上涨，因日本央行的购债操作凸显出年底前卖兴有限。
    
    10年期公债收益率(殖利率)              下跌0.5个基点至0.040%，20年期公债收益率              也下跌0.5个基点至0.560%。
    
    30年期公债收益率              持平报0.815%。

    日本央行周一维持对五至10年、10至25年和25年以上年期的公债购买规模不变。
    
    在这三次操作中，日本央行的平均得标收益率均低于上日收盘价，显示公债供不应求。
    
    指标10年期公债期货        小涨0.09点至150.87，继上周跌至七周低点150.53后缩减大部分跌幅。
    
    成交量平淡，只有9,626口，为逾四个月最低，很多市场人士因年底假期离场。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.150%     +0.0   -0.150%
    五年期公债                      -0.110%     +0.0   -0.110%
    10年期公债                       0.040%     -0.5    0.045%
    20年期公债                       0.560%     -0.5    0.565%
    30年期公债                       0.815%     +0.0    0.815%
    10年期公债期货                   150.87    +0.09    150.78
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/艾茂林; 审校 王洋/王颖)

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