日本债市：公债价格小涨，央行购债操作凸显市场供应有限

路透东京12月25日 - 日本公债价格周一小幅上涨，因日本央行的购债操作凸显出年底前卖兴有限。 10年期公债收益率(殖利率) 下跌0.5个基点至0.040%，20年期公债收益率 也下跌0.5个基点至0.560%。 30年期公债收益率 持平报0.815%。 日本央行周一维持对五至10年、10至25年和25年以上年期的公债购买规模不变。 在这三次操作中，日本央行的平均得标收益率均低于上日收盘价，显示公债供不应求。 指标10年期公债期货 小涨0.09点至150.87，继上周跌至七周低点150.53后缩减大部分跌幅。 成交量平淡，只有9,626口，为逾四个月最低，很多市场人士因年底假期离场。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.150% +0.0 -0.150% 五年期公债 -0.110% +0.0 -0.110% 10年期公债 0.040% -0.5 0.045% 20年期公债 0.560% -0.5 0.565% 30年期公债 0.815% +0.0 0.815% 10年期公债期货 150.87 +0.09 150.78 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/艾茂林; 审校 王洋/王颖)