日本债市：公债价格小涨，朝鲜半岛紧张情势引发避险买盘

路透东京8月9日 - 日本政府公债价格周三小涨，朝鲜半岛最新一轮紧张情势削弱日股，在此同时对主权债等避险产品有利。 日本五年期公债收益率 下跌0.5个基点至负0.065%；20年期公债收益率 下跌1基点至0.565%。 9月10年期日债期货 上涨0.12点至150.34。 日经指数 跌1.6%。朝鲜(北韩)周三称，正在“仔细检查”以导弹打击关岛的计划。数小时之前，美国总统特朗普对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“怒火与打击”。 日债还因日本央行展开常规购债操作而受到支撑。央行周三买入7,700亿日圆(70亿美元)剩余期限为五年至40年的公债。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.115% -0.5 -0.110% 五年期公债 -0.065% -0.5 -0.060% 10年期公债 0.065% +0.0 0.065% 20年期公债 0.565% -1.0 0.575% 30年期公债 0.870% +0.0 0.870% 10年期公债期货 150.33 +0.11 150.22 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张明钧/王颖；审校 于春红/汪红英)