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5 天前
日本债市：公债价格小涨，朝鲜半岛紧张情势引发避险买盘
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2017年8月9日 / 凌晨4点11分 / 5 天前

日本债市：公债价格小涨，朝鲜半岛紧张情势引发避险买盘

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透东京8月9日 - 日本政府公债价格周三小涨，朝鲜半岛最新一轮紧张情势削弱日股，在此同时对主权债等避险产品有利。
    
    日本五年期公债收益率             下跌0.5个基点至负0.065%；20年期公债收益率              下跌1基点至0.565%。
    
    9月10年期日债期货        上涨0.12点至150.34。

    日经指数       跌1.6%。朝鲜(北韩)周三称，正在“仔细检查”以导弹打击关岛的计划。数小时之前，美国总统特朗普对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“怒火与打击”。            
    
    日债还因日本央行展开常规购债操作而受到支撑。央行周三买入7,700亿日圆(70亿美元)剩余期限为五年至40年的公债。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.115%     -0.5   -0.110%
    五年期公债                      -0.065%     -0.5   -0.060%
    10年期公债                       0.065%     +0.0    0.065%
    20年期公债                       0.565%     -1.0    0.575%
    30年期公债                       0.870%     +0.0    0.870%
    10年期公债期货                   150.33    +0.11    150.22
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张明钧/王颖；审校 于春红/汪红英)

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