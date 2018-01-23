日本债市：公债价格小涨，此前日本央行维持政策和经济预测不变

路透东京1月23日 - 日本政府公债价格周二小涨，此前日本央行货币政策按兵不动，经济预测也基本维持不变，且未释出可能退出刺激的暗示。 日本10年期公债期货 上涨0.10点至150.47。指标10年期现货公债收益率(殖利率) 下降0.5个基点至0.070%，进一步脱离上周四所及的六个月高点0.090%。 20年期日债标售买气不俗，收益率 微跌0.5个基点至0.585%。 其它天期日债持平，五年期日债收益率报负0.085%，30年期日债收益率 报0.820%。 日本央行维持货币政策不变，并维持其对经济增长和通胀的预估不变。 尽管这与预期一致，但央行此举促使部分市场人士空头回补，这些人原本认为日本央行 会暗示未来可能缩减刺激规模。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.140% +0.0 -0.140% 五年期公债 -0.085% +0.0 -0.085% 10年期公债 0.070% -0.5 0.075% 20年期公债 0.585% -0.5 0.590% 30年期公债 0.820% +0.0 0.820% 10年期公债期货 150.47 +0.10 150.37 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 张若琪/王琛；审校 王兴亚/张明钧)