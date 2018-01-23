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January 23, 2018 / 6:45 AM / a day ago

日本债市：公债价格小涨，此前日本央行维持政策和经济预测不变

2 分钟阅读

    路透东京1月23日 - 日本政府公债价格周二小涨，此前日本央行货币政策按兵不动，经济预测也基本维持不变，且未释出可能退出刺激的暗示。            
    
    日本10年期公债期货        上涨0.10点至150.47。指标10年期现货公债收益率(殖利率)              下降0.5个基点至0.070%，进一步脱离上周四所及的六个月高点0.090%。

    20年期日债标售买气不俗，收益率              微跌0.5个基点至0.585%。
    
    其它天期日债持平，五年期日债收益率报负0.085%，30年期日债收益率              
报0.820%。
    
    日本央行维持货币政策不变，并维持其对经济增长和通胀的预估不变。            
    
    尽管这与预期一致，但央行此举促使部分市场人士空头回补，这些人原本认为日本央行
会暗示未来可能缩减刺激规模。    
                    
                                              当日涨跌   上日                
                                   最新报价    (基点)   收市价                
                    
    两年期公债                      -0.140%     +0.0   -0.140%                
    五年期公债                      -0.085%     +0.0   -0.085%                
    10年期公债                       0.070%     -0.5    0.075%                
    20年期公债                       0.585%     -0.5    0.590%                
    30年期公债                       0.820%     +0.0    0.820%                
    10年期公债期货                   150.47    +0.10    150.37                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 张若琪/王琛；审校 王兴亚/张明钧)
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