日本债市：公债价格小跌，但30年券标售状况给予市场支撑

路透东京2月8日 - 日本公债周四小跌，受美国债市疲软的拖累，但30年期公债标售需求坚挺，对市场给予支撑。 10年期日债现券收益率 上涨1个基点至0.080%，10年期日债期货 收跌0.06点至150.42。 在超长债市场，20年期公债收益率 上涨1个基点至0.590%，30年期公债收益率 上升0.5个基点至0.815%。 财务省买进8,000亿日圆的30年期日债，票息为0.80%，且有92.6464%是以最低价格99.45得标。 此次标债的投标倍数为4.27，高于前次的3.77，表明标债需求更强。 美债近期疲弱打压日债。10年券美债收益率 周一时一度高见2.885%，为2014年1月以来最高。 美债收益率在亚洲盘报2.836%，周三美国盘则收报2.843%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.145% +0.5 -0.150% 五年期公债 -0.080% +0.5 -0.085% 10年期公债 0.080% +1.0 0.070% 20年期公债 0.590% +1.0 0.580% 30年期公债 0.815% +0.5 0.810% 10年期公债期货 150.42 -0.06 150.48 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王洋/戴素萍 审校 蔡美珍/孙茉莉/艾茂林)