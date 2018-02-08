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February 8, 2018 / 6:55 AM / in 2 days

日本债市：公债价格小跌，但30年券标售状况给予市场支撑

1 分钟阅读

    路透东京2月8日 - 日本公债周四小跌，受美国债市疲软的拖累，但30年期公债标售需求坚挺，对市场给予支撑。
    
    10年期日债现券收益率              上涨1个基点至0.080%，10年期日债期货        收跌0.06点至150.42。
    
    在超长债市场，20年期公债收益率              上涨1个基点至0.590%，30年期公债收益率              上升0.5个基点至0.815%。

    财务省买进8,000亿日圆的30年期日债，票息为0.80%，且有92.6464%是以最低价格99.45得标。
    
    此次标债的投标倍数为4.27，高于前次的3.77，表明标债需求更强。
    
    美债近期疲弱打压日债。10年券美债收益率          周一时一度高见2.885%，为2014年1月以来最高。
    
    美债收益率在亚洲盘报2.836%，周三美国盘则收报2.843%。
                                              当日涨跌   上日
                                   最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.145%     +0.5   -0.150%
    五年期公债                      -0.080%     +0.5   -0.085%
    10年期公债                       0.080%     +1.0    0.070%
    20年期公债                       0.590%     +1.0    0.580%
    30年期公债                       0.815%     +0.5    0.810%
    10年期公债期货                   150.42    -0.06    150.48
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王洋/戴素萍 审校 蔡美珍/孙茉莉/艾茂林)
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