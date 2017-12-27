日本债市：公债价格小跌，受美债收益率上涨影响

路透东京12月27日 - 日本公债价格周三小幅下跌，受美国公债收益率(殖利率)上涨影响，年底前市场交投淡静。 指标10年期现货日本公债收益率 上涨1个基点至0.050%，10年期日本公债期货 下跌0.11点至150.69。 两年期公债收益率 上涨0.5个基点至负0.140%，五年期公债收益率 上涨1个基点至负0.095%。 超长债中，20年期日债收益率 涨0.5个基点至0.565%，30年期日债收益 率 涨0.5个基点至0.815%。 周二，两年期美债收益率涨至九年最高水位，因投资者关注本周清淡市况下的新债发售 ，以及2018年料将大幅提升公债发售的规模。 周三，日本央行在购债操作中购买了500亿日圆(4.4174亿美元)距到期日至多一年的日 债，2,500亿日圆剩余期限为一至三年期的日债，3,000亿日圆剩余期限为三至五年的日债， 以及250亿日圆通胀保值债券。本次资产购买规模与过去的规模一致。 周五0700GMT，日本央行将公布1月购债计划细节。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.140% +0.5 -0.145% 五年期公债 -0.095% +1.0 -0.105% 10年期公债 0.050% +1.0 0.040% 20年期公债 0.570% +1.0 0.560% 30年期公债 0.815% +0.5 0.810% 10年期公债期货 150.69 -0.11 150.80 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 汪红英/王琛；审校 白云/于春红)