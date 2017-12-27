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日本债市：公债价格小跌，受美债收益率上涨影响
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December 27, 2017 / 6:31 AM / 更新于 18 hours ago

日本债市：公债价格小跌，受美债收益率上涨影响

2 分钟阅读

    路透东京12月27日 - 日本公债价格周三小幅下跌，受美国公债收益率(殖利率)上涨影响，年底前市场交投淡静。
    
    指标10年期现货日本公债收益率              上涨1个基点至0.050%，10年期日本公债期货        下跌0.11点至150.69。
    
    两年期公债收益率             上涨0.5个基点至负0.140%，五年期公债收益率             上涨1个基点至负0.095%。

    
    超长债中，20年期日债收益率              涨0.5个基点至0.565%，30年期日债收益
率              涨0.5个基点至0.815%。
    
    周二，两年期美债收益率涨至九年最高水位，因投资者关注本周清淡市况下的新债发售
，以及2018年料将大幅提升公债发售的规模。
    
    周三，日本央行在购债操作中购买了500亿日圆(4.4174亿美元)距到期日至多一年的日
债，2,500亿日圆剩余期限为一至三年期的日债，3,000亿日圆剩余期限为三至五年的日债，
以及250亿日圆通胀保值债券。本次资产购买规模与过去的规模一致。

    周五0700GMT，日本央行将公布1月购债计划细节。
                        
                                              当日涨跌   上日                
                                    最新报价   (基点)   收市价                
                    
    两年期公债                      -0.140%     +0.5   -0.145%                
    五年期公债                      -0.095%     +1.0   -0.105%                
    10年期公债                       0.050%     +1.0    0.040%                
    20年期公债                       0.570%     +1.0    0.560%                
    30年期公债                       0.815%     +0.5    0.810%                
    10年期公债期货                   150.69    -0.11    150.80                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 汪红英/王琛；审校 白云/于春红)

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