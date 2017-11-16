FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
日本债市：公债价格小跌，因日股上涨
频道
专题
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
路透精英汇
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
深度分析
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
国际财经
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月16日 / 早上7点03分 / 1 天前

日本债市：公债价格小跌，因日股上涨

1 分钟阅读

    路透东京11月16日 - 日本政府公债周四小跌，因股市上涨，不过20年期公债标售吸引到强劲买需，帮助支撑了债市人气。
    
    指标10年期日债收益率              上升0.5个基点至0.045%，10年期日债期货        收升0.01点至150.80。
    
    20年期日债收益率              上涨0.5个基点至0.580%，盘内稍早曾跌至0.570%。

    财务省今日发售1万亿(兆)日圆(88.4亿美元)票息0.60%的20年期日债，其中80.8990%的投标是以最低价100.45得标。
    
    此次发售投标倍数4.13倍，高于前次的4.05倍。
    
    较短期日债微幅持坚，两年期日债收益率             和五年期收益率             均下跌0.5个基点，分别报在负0.195%和负0.120%。
    
    财务省的每周投资组合资金流动数据显示，截至11月11日当周，日本投资者继续卖超外债。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.195%     -0.5   -0.190%
    五年期公债                      -0.120%     -0.5   -0.115%
    10年期公债                       0.045%     +0.5    0.040%
    20年期公债                       0.580%     +0.5    0.575%
    30年期公债                       0.815%     +0.0    0.815%
    10年期公债期货                   150.80    +0.01    150.79
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 高琦/刘秀红；审校 孙茉莉/张明钧)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below