日本债市：公债价格小跌，因日股上涨

路透东京11月16日 - 日本政府公债周四小跌，因股市上涨，不过20年期公债标售吸引到强劲买需，帮助支撑了债市人气。 指标10年期日债收益率 上升0.5个基点至0.045%，10年期日债期货 收升0.01点至150.80。 20年期日债收益率 上涨0.5个基点至0.580%，盘内稍早曾跌至0.570%。 财务省今日发售1万亿(兆)日圆(88.4亿美元)票息0.60%的20年期日债，其中80.8990%的投标是以最低价100.45得标。 此次发售投标倍数4.13倍，高于前次的4.05倍。 较短期日债微幅持坚，两年期日债收益率 和五年期收益率 均下跌0.5个基点，分别报在负0.195%和负0.120%。 财务省的每周投资组合资金流动数据显示，截至11月11日当周，日本投资者继续卖超外债。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.195% -0.5 -0.190% 五年期公债 -0.120% -0.5 -0.115% 10年期公债 0.045% +0.5 0.040% 20年期公债 0.580% +0.5 0.575% 30年期公债 0.815% +0.0 0.815% 10年期公债期货 150.80 +0.01 150.79 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 高琦/刘秀红；审校 孙茉莉/张明钧)