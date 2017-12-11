日本债市：公债价格小跌，日债标售及美联储会议前市况审慎

路透东京12月11日 - 日本公债价格周一小跌，但在本周稍后即将登场的债券标售及美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前，投资者多退居观望。 日本10年期公债期货 跌0.05点报150.91；10年期现货公债收益率(殖利率) 上升0.5个基点，报0.050%。 市场人士称，本周主要焦点为周二的2.2万亿日圆五年期日债、周四的1.0万亿日圆20年期日债标售，以及周三结束的美联储政策会议。 周五公布的美国非农就业数据显示，美国11月就业岗位急增，但薪资增幅低于市场预估 。 尽管就业市场趋紧，但该数据总体而言基本未改变对美国通胀将保持低迷的看法，美联 储因而可以不用急于升息。 20年期公债收益率 上涨0.5个基点至0.570%；30年期公债收益率JP30YT N=JBTC涨0.5个基点至0.820%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.155% 五年期公债 0.000% +0.0 -0.120% 10年期公债 0.050% +0.5 0.045% 20年期公债 0.570% +0.5 0.565% 30年期公债 0.820% +0.5 0.815% 10年期公债期货 150.90 -0.06 150.96 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张若琪/汪红英；审校 杜明霞/于春红)