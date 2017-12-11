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日本债市：公债价格小跌，日债标售及美联储会议前市况审慎
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December 11, 2017 / 6:00 AM / in 2 days

日本债市：公债价格小跌，日债标售及美联储会议前市况审慎

1 分钟阅读

    路透东京12月11日 - 日本公债价格周一小跌，但在本周稍后即将登场的债券标售及美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前，投资者多退居观望。
    
    日本10年期公债期货        跌0.05点报150.91；10年期现货公债收益率(殖利率)              上升0.5个基点，报0.050%。
    
    市场人士称，本周主要焦点为周二的2.2万亿日圆五年期日债、周四的1.0万亿日圆20年期日债标售，以及周三结束的美联储政策会议。

    周五公布的美国非农就业数据显示，美国11月就业岗位急增，但薪资增幅低于市场预估
。            
    
    尽管就业市场趋紧，但该数据总体而言基本未改变对美国通胀将保持低迷的看法，美联
储因而可以不用急于升息。
    
    20年期公债收益率              上涨0.5个基点至0.570%；30年期公债收益率JP30YT
N=JBTC涨0.5个基点至0.820%。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                       0.000%     +0.0   -0.155%
    五年期公债                       0.000%     +0.0   -0.120%
    10年期公债                       0.050%     +0.5    0.045%
    20年期公债                       0.570%     +0.5    0.565%
    30年期公债                       0.820%     +0.5    0.815%
    10年期公债期货                   150.90    -0.06    150.96
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张若琪/汪红英；审校 杜明霞/于春红)

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