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日本债市：公债价格小跌，静待日本央行公布12月购债操作细节
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2017年11月30日 / 早上6点54分 / 1 天前

日本债市：公债价格小跌，静待日本央行公布12月购债操作细节

1 分钟阅读

    路透东京11月30日 - 日本政府公债价格周四小跌，市场关注焦点从两年期公债的发售，转移至今日稍晚日本央行将宣布的12月购债操作计划细节。

    指标10年期公债收益率(殖利率)              升1个基点至0.035%。10年期公债期货        跌0.13点，收在150.93。
    
    两年期公债收益率             升1.5个基点，报负0.160%。五年期公债收益率             亦升1.5个基点，报负0.115%。

    财务省标售2.2万亿(兆)日圆两年期公债，票息0.10%，最低得标价格100.53。
    
    投标倍数为4.76倍，显示买需不错，但仍低于前次的5.93倍。
    
    20年期公债收益率              上涨0.5个基点，至0.570%，30年期公债收益率              持平于0.825%。
    
    日本央行0800GMT将公布12月在各券种的买债操作细节。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.160%     +1.5   -0.175%
    五年期公债                      -0.115%     +1.5   -0.130%
    10年期公债                       0.035%     +1.0    0.025%
    20年期公债                       0.570%     +0.5    0.565%
    30年期公债                       0.825%     +0.0    0.825%
    10年期公债期货                   150.93    -0.13    151.06
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张若琪/蔡美珍；审校 张涛/于春红)

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