日本债市：公债价格小跌，静待日本央行公布12月购债操作细节

路透东京11月30日 - 日本政府公债价格周四小跌，市场关注焦点从两年期公债的发售，转移至今日稍晚日本央行将宣布的12月购债操作计划细节。 指标10年期公债收益率(殖利率) 升1个基点至0.035%。10年期公债期货 跌0.13点，收在150.93。 两年期公债收益率 升1.5个基点，报负0.160%。五年期公债收益率 亦升1.5个基点，报负0.115%。 财务省标售2.2万亿(兆)日圆两年期公债，票息0.10%，最低得标价格100.53。 投标倍数为4.76倍，显示买需不错，但仍低于前次的5.93倍。 20年期公债收益率 上涨0.5个基点，至0.570%，30年期公债收益率 持平于0.825%。 日本央行0800GMT将公布12月在各券种的买债操作细节。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.160% +1.5 -0.175% 五年期公债 -0.115% +1.5 -0.130% 10年期公债 0.035% +1.0 0.025% 20年期公债 0.570% +0.5 0.565% 30年期公债 0.825% +0.0 0.825% 10年期公债期货 150.93 -0.13 151.06 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张若琪/蔡美珍；审校 张涛/于春红)