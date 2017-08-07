日本债市：公债价格微跌，从美债走势中获得指引

路透东京8月7日 - 日本公债价格周一微跌，追随美国公债价格的下挫，因上周美国公布的非农就业数据强劲，与此同时投资者等待明天日本标售30年期公债。 周五美国公债收益率上升，美国雇主7月新增就业岗位超过预期，并提高员工薪资，这是劳动力市场供应紧蹙的迹象，可能为美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布其开始缩减庞大资产负债的计划表扫清道路。 日本10年期现货公债收益率 涨0.5个基点至0.065%。9月10年期公债期货 收低0.02点至150.24。 超长债方面，20年期公债收益率 涨0.5个基点至0.575%，30年期公债收 益率 涨1个基点至0.875%。 财务省周二将标售8,000亿日圆(72.3亿美元)的30年期公债。 五年期公债收益率 涨0.5个基点至负0.060%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.110% +0.5 -0.115% 五年期公债 -0.060% +0.5 -0.065% 10年期公债 0.065% +0.5 0.060% 20年期公债 0.575% +0.5 0.570% 30年期公债 0.875% +1.0 0.865% 10年期公债期货 150.24 -0.02 150.26 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 于春红/艾茂林; 审校 高琦/张若琪)