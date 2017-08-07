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日本债市：公债价格微跌，从美债走势中获得指引
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2017年8月7日 / 早上6点22分 / 6 天前

日本债市：公债价格微跌，从美债走势中获得指引

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透东京8月7日 - 日本公债价格周一微跌，追随美国公债价格的下挫，因上周美国公布的非农就业数据强劲，与此同时投资者等待明天日本标售30年期公债。
    
    周五美国公债收益率上升，美国雇主7月新增就业岗位超过预期，并提高员工薪资，这是劳动力市场供应紧蹙的迹象，可能为美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布其开始缩减庞大资产负债的计划表扫清道路。            
    
    日本10年期现货公债收益率              涨0.5个基点至0.065%。9月10年期公债期货        收低0.02点至150.24。

    超长债方面，20年期公债收益率              涨0.5个基点至0.575%，30年期公债收
益率              涨1个基点至0.875%。
    
    财务省周二将标售8,000亿日圆(72.3亿美元)的30年期公债。
    
    五年期公债收益率             涨0.5个基点至负0.060%。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.110%     +0.5   -0.115%
    五年期公债                      -0.060%     +0.5   -0.065%
    10年期公债                       0.065%     +0.5    0.060%
    20年期公债                       0.575%     +0.5    0.570%
    30年期公债                       0.875%     +1.0    0.865%
    10年期公债期货                   150.24    -0.02    150.26
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 于春红/艾茂林; 审校 高琦/张若琪)

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