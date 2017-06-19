日本债市：公债价格微跌，受股市走坚影响

路透东京6月19日 - 日本公债价格周一小幅下跌，受股市走坚影响，但距离近期水准不远。 10年期现货日本公债收益率(殖利率) 上涨0.5个基点至0.055%，9月10年期日债期货 收跌0.01点至150.42。 超长期公债方面，20年期公债收益率 上涨0.5个基点至0.565%，30年期公债收益率 上涨1个基点至0.815%。 日股日经指数 收高0.6%。 日本公债收益率亦从美国公债收益率获得一些上行压力。由于亚洲股市走强，美国公债收益率周一上升。在亚洲午后交易中，美国10年期公债收益率 报2.160%，高于周五纽约收盘2.157%。 周一公布的经济数据也打压日本公债市场人气。日本5月出口增幅为逾两年来最快，因汽车和钢铁出口增加，这一令人鼓舞的迹象表明海外需求强劲将支撑经济成长。 日本5月出口较上年同期增长14.9%，为2015年1月以来最大增幅，预估中值为成长16.1%。 国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿周一表示，日本央行的新货币政策框架已显示出一些成效，降低了市场波动并稳定了债券收益率曲线。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.120% 五年期公债 -0.075% +0.5 -0.080% 10年期公债 0.055% +0.5 0.050% 20年期公债 0.565% +0.5 0.560% 30年期公债 0.815% +1.0 0.805% 10年期公债期货 150.42 -0.01 150.43 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 汪红英/张涛；审校 于春红/白云)