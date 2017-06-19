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2017年6月19日 / 早上6点22分 / 2 个月内

日本债市：公债价格微跌，受股市走坚影响

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透东京6月19日 - 日本公债价格周一小幅下跌，受股市走坚影响，但距离近期水准不远。
    
    10年期现货日本公债收益率(殖利率)              上涨0.5个基点至0.055%，9月10年期日债期货        收跌0.01点至150.42。
    
    超长期公债方面，20年期公债收益率              上涨0.5个基点至0.565%，30年期公债收益率              上涨1个基点至0.815%。

    日股日经指数       收高0.6%。
    
    日本公债收益率亦从美国公债收益率获得一些上行压力。由于亚洲股市走强，美国公债收益率周一上升。在亚洲午后交易中，美国10年期公债收益率           报2.160%，高于周五纽约收盘2.157%。
    
    周一公布的经济数据也打压日本公债市场人气。日本5月出口增幅为逾两年来最快，因汽车和钢铁出口增加，这一令人鼓舞的迹象表明海外需求强劲将支撑经济成长。            
    
    日本5月出口较上年同期增长14.9%，为2015年1月以来最大增幅，预估中值为成长16.1%。
    
    国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿周一表示，日本央行的新货币政策框架已显示出一些成效，降低了市场波动并稳定了债券收益率曲线。            
                
                                             当日涨跌   上日                
                                    最新报价    (基点)   收市价                
                    
    两年期公债                       0.000%     +0.0   -0.120%                
    五年期公债                      -0.075%     +0.5   -0.080%                
    10年期公债                      0.055%     +0.5    0.050%                
    20年期公债                      0.565%     +0.5    0.560%                
    30年期公债                      0.815%     +1.0    0.805%                
    10年期公债期货                   150.42    -0.01    150.43                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 汪红英/张涛；审校 于春红/白云)

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