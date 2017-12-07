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日本债市：公债价格微跌，因避险情绪降温
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2017年12月7日 / 凌晨4点56分 / 1 天前

日本债市：公债价格微跌，因避险情绪降温

1 分钟阅读

    路透东京12月7日 - 日本公债价格周四微跌，因避险情绪降温，削弱了投资者对避险资产公债的需求。
    
    指标10年期日本公债收益率(殖利率)              上涨0.5个基点至0.055%。20年期公债收益率              也上涨0.5个基点至0.580%。
    
    随着对中东局势的担忧缓解，日股日经指数       上涨1.25%，这也令日债承压。

    超长期公债表现突出，得益于30年期公债标售需求强劲。
    
    周四日本8,000亿日圆(71.2亿美元)30年期公债标售投标倍数为4.38，高于11月前次标
售的3.43.
    
    指标10年期公债收益率接近零，超长期公债吸引了投资者的稳定需求，因这类公债回报
相对较高。
    
    30年期公债收益率              跌0.5个基点报0.830%。
    
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                       0.000%     +0.0   -0.145%
    五年期公债                       0.000%     +0.0   -0.110%
    10年期公债                       0.055%     +0.5    0.050%
    20年期公债                       0.580%     +0.5    0.575%
    30年期公债                       0.830%     -0.5    0.835%
    10年期公债期货                   150.88    -0.03    150.91
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/李爽  审校 戴素萍/陈宗琦)

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