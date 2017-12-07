日本债市：公债价格微跌，因避险情绪降温

路透东京12月7日 - 日本公债价格周四微跌，因避险情绪降温，削弱了投资者对避险资产公债的需求。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 上涨0.5个基点至0.055%。20年期公债收益率 也上涨0.5个基点至0.580%。 随着对中东局势的担忧缓解，日股日经指数 上涨1.25%，这也令日债承压。 超长期公债表现突出，得益于30年期公债标售需求强劲。 周四日本8,000亿日圆(71.2亿美元)30年期公债标售投标倍数为4.38，高于11月前次标 售的3.43. 指标10年期公债收益率接近零，超长期公债吸引了投资者的稳定需求，因这类公债回报 相对较高。 30年期公债收益率 跌0.5个基点报0.830%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.145% 五年期公债 0.000% +0.0 -0.110% 10年期公债 0.055% +0.5 0.050% 20年期公债 0.580% +0.5 0.575% 30年期公债 0.830% -0.5 0.835% 10年期公债期货 150.88 -0.03 150.91 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/李爽 审校 戴素萍/陈宗琦)