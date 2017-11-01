FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
日本债市：公债价格总体走坚，受10年期标债需求良好提振
频道
专题
特朗普料借亚洲之行就朝核问题向习近平施压
半岛局势
特朗普料借亚洲之行就朝核问题向习近平施压
焦点：特斯拉推迟Model 3量产时间且创史上最大季度亏损 股价重挫
深度分析
焦点：特斯拉推迟Model 3量产时间且创史上最大季度亏损 股价重挫
美国不参与的TPP谈判接近尾声
国际财经
美国不参与的TPP谈判接近尾声
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月1日 / 凌晨5点43分 / 1 天前

日本债市：公债价格总体走坚，受10年期标债需求良好提振

2 分钟阅读

    路透东京11月1日 - 日本公债周三大部分走坚，受10年期公债标售需求稳健的支撑。
    
    指标10年期公债收益率              小跌0.5个基点至0.060%。不过10年期日债期货        下跌0.02点至150.45。
    
    日本财政部发行2.3万亿日圆10年期公债，票息为0.10%。

    投标倍数为4.55倍，高于上次标售时的4.08倍。
    
    日本央行周二表示，将维持11月公债购买规模区间与10月一致。            
    
    日本央行还维持货币政策不变，基本上维持原来的通胀率预测，指出经济有增强迹象。            
    
    但新任央行审议委员片冈刚士不赞同按兵不动的决议，称日本央行应该买进公债使15年期公债收益率“维持低于0.2%”。
    
    哥伦比亚大学教授、日本央行总裁可能的候选人伊藤隆敏周三称，在通胀低于1%的情况下，日本央行可能无法退出超宽松政策。            
                
                    
                                               当日涨跌   上日                
                                    最新报价    (基点)   收市价                
                    
    两年期公债                      -0.165%     +0.0   -0.165%                
    五年期公债                      -0.095%     +0.5   -0.100%                
    10年期公债                      0.060%     -0.5    0.065%                
    20年期公债                      0.595%     +0.5    0.590%                
    30年期公债                      0.855%     -1.0    0.865%                
    10年期公债期货                   150.46    -0.01    150.47                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 王洋/王兴亚；审校 蔡美珍/张若琪)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below