日本债市：公债价格总体走坚，受10年期标债需求良好提振

路透东京11月1日 - 日本公债周三大部分走坚，受10年期公债标售需求稳健的支撑。 指标10年期公债收益率 小跌0.5个基点至0.060%。不过10年期日债期货 下跌0.02点至150.45。 日本财政部发行2.3万亿日圆10年期公债，票息为0.10%。 投标倍数为4.55倍，高于上次标售时的4.08倍。 日本央行周二表示，将维持11月公债购买规模区间与10月一致。 日本央行还维持货币政策不变，基本上维持原来的通胀率预测，指出经济有增强迹象。 但新任央行审议委员片冈刚士不赞同按兵不动的决议，称日本央行应该买进公债使15年期公债收益率“维持低于0.2%”。 哥伦比亚大学教授、日本央行总裁可能的候选人伊藤隆敏周三称，在通胀低于1%的情况下，日本央行可能无法退出超宽松政策。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.165% +0.0 -0.165% 五年期公债 -0.095% +0.5 -0.100% 10年期公债 0.060% -0.5 0.065% 20年期公债 0.595% +0.5 0.590% 30年期公债 0.855% -1.0 0.865% 10年期公债期货 150.46 -0.01 150.47 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 王洋/王兴亚；审校 蔡美珍/张若琪)