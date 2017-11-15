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日本债市：公债价格持坚，受股市下挫和美债走势推动
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2017年11月15日 / 早上7点12分 / 1 天前

日本债市：公债价格持坚，受股市下挫和美债走势推动

1 分钟阅读

    路透东京11月15日 - 日本公债价格周三持坚，因股市下滑导致规避风险情绪升温，且美债收益率(殖利率)曲线趋平亦带来指引。
    
    指标10年期公债收益率              跌0.5个基点，报0.040%。
    
    10年期日债期货合约        收高0.08点至150.79。

    日本公债收益率曲线略微变平，20年期              和30年期公债收益率              均下跌一个基点，分别跌至0.575%和0.815%。 
    
    日股日经指数收低1.6%。
    
    日本第三季经济摆脱消费者支出下滑的影响，录得逾10年来最长连续增长期，显示基本面强劲。在强劲出口带动下，日本7-9月当季实质国内生产总值(GDP)环比年率为上升1.4%，略高于预估中值的增长1.3%。日本债市大致未该数据影响。            
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.185%     +0.0   -0.185%
    五年期公债                      -0.115%     -0.5   -0.110%
    10年期公债                       0.040%     -0.5    0.045%
    20年期公债                       0.575%     -1.0    0.585%
    30年期公债                       0.815%     -1.0    0.825%
    10年期公债期货                   150.79    +0.08    150.71
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/于春红; 审校 孙茉莉/张涛)

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