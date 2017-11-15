日本债市：公债价格持坚，受股市下挫和美债走势推动

路透东京11月15日 - 日本公债价格周三持坚，因股市下滑导致规避风险情绪升温，且美债收益率(殖利率)曲线趋平亦带来指引。 指标10年期公债收益率 跌0.5个基点，报0.040%。 10年期日债期货合约 收高0.08点至150.79。 日本公债收益率曲线略微变平，20年期 和30年期公债收益率 均下跌一个基点，分别跌至0.575%和0.815%。 日股日经指数收低1.6%。 日本第三季经济摆脱消费者支出下滑的影响，录得逾10年来最长连续增长期，显示基本面强劲。在强劲出口带动下，日本7-9月当季实质国内生产总值(GDP)环比年率为上升1.4%，略高于预估中值的增长1.3%。日本债市大致未该数据影响。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.185% +0.0 -0.185% 五年期公债 -0.115% -0.5 -0.110% 10年期公债 0.040% -0.5 0.045% 20年期公债 0.575% -1.0 0.585% 30年期公债 0.815% -1.0 0.825% 10年期公债期货 150.79 +0.08 150.71 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/于春红; 审校 孙茉莉/张涛)