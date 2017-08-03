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2017年8月3日 / 凌晨5点10分 / 5 天前

日本债市：公债价格持稳或小升，此前美债价格上涨

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透东京8月3日 - 日本公债价格周四持平或小幅上升，美债隔夜上涨和日股今日回落提供温和支撑。
    
    五年             和10年期日债收益率(殖利率)              分别持平于负0.065%和正0.070%。30年期日债收益率              下跌0.5个基点至0.870%。
    
    日本债市对周四日本内阁重组反应淡然。

    日本内阁官房长官菅义伟周四表示，首相安倍晋三已经决定新的内阁成员，主要的经济大臣留任，但替换防卫大臣和外务大臣。菅义伟将留任原职，他在记者会上称，财务大臣麻生太郎将留任。            
    
    分析师称，金融市场可能不会立即对新内阁做出反应，但未来会观察改组内阁给首相低迷的支持率带来怎样的影响。
    
    周四4,000亿日圆(36.1亿美元)的10年期通胀挂钩债券标售，吸引投资者强劲需求。目前一些市场参与者预期，日本核心消费者物价指数(CPI)有望上升，并在今年稍晚接近1%。
    
    衡量需求的投标倍数为3.19，高于之前四次标售的均值3.00。财务省每两个月标售一次10年期通胀挂钩债券。  
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                       0.000%     +0.0   -0.120%
    五年期公债                      -0.065%     +0.0   -0.065%
    10年期公债                       0.070%     +0.0    0.070%
    20年期公债                       0.575%     +0.0    0.575%
    30年期公债                       0.870%     -0.5    0.875%
    10年期公债期货                   150.19    +0.03    150.16
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 杜明霞/刘秀红；审校 张若琪/张荻)

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