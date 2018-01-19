日本债市：公债价格持稳或小涨，央行购债操作结果显示卖兴有限

路透东京1月19日 - 日本公债价格周五持稳或小涨，日本央行的购债操作结果显示卖兴有限。 日本10年期公债期货 收高0.01点至150.38。指标10年期公债收益率 持平于0.075%。 日本央行出手购买800亿日圆(7.2亿美元)剩余期限25年以上的公债，1,900亿日圆(17.1亿美元)剩余期限10-25年的公债，4,100亿日圆(37亿美元)剩余期限5-10年的公债。购买规模与前一次操作相同。 交易商出售所有这三类期限债券的数量都是本月迄今最少，暗示鲜有投资者有意在当前水准出售日债。 由于日本10年期公债收益率距0.11%不远，这是日本央行开始收益率曲线控制政策以来的防线，少有市场人士希望在这一水准卖出公债。 五年期公债收益率 跌1.0个基点至负0.090%，20年期公债收益率 跌1.0个基点，至0.590%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.135% +0.0 -0.135% 五年期公债 -0.090% -1.0 -0.080% 10年期公债 0.080% +0.5 0.075% 20年期公债 0.590% -1.0 0.600% 30年期公债 0.830% -0.5 0.835% 10年期公债期货 150.38 +0.01 150.37 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 张涛/于春红; 审校 王洋/张明钧)