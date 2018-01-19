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January 19, 2018 / 7:45 AM / a day ago

日本债市：公债价格持稳或小涨，央行购债操作结果显示卖兴有限

2 分钟阅读

    路透东京1月19日 - 日本公债价格周五持稳或小涨，日本央行的购债操作结果显示卖兴有限。
    
    日本10年期公债期货        收高0.01点至150.38。指标10年期公债收益率              持平于0.075%。
    
    日本央行出手购买800亿日圆(7.2亿美元)剩余期限25年以上的公债，1,900亿日圆(17.1亿美元)剩余期限10-25年的公债，4,100亿日圆(37亿美元)剩余期限5-10年的公债。购买规模与前一次操作相同。

    交易商出售所有这三类期限债券的数量都是本月迄今最少，暗示鲜有投资者有意在当前水准出售日债。
    
    由于日本10年期公债收益率距0.11%不远，这是日本央行开始收益率曲线控制政策以来的防线，少有市场人士希望在这一水准卖出公债。
    
    五年期公债收益率             跌1.0个基点至负0.090%，20年期公债收益率              跌1.0个基点，至0.590%。
                
                                              当日涨跌   上日                
                                   最新报价    (基点)   收市价                
                    
    两年期公债                      -0.135%     +0.0   -0.135%                
    五年期公债                      -0.090%     -1.0   -0.080%                
    10年期公债                       0.080%     +0.5    0.075%                
    20年期公债                       0.590%     -1.0    0.600%                
    30年期公债                       0.830%     -0.5    0.835%                
    10年期公债期货                   150.38    +0.01    150.37                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 张涛/于春红; 审校 王洋/张明钧)
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