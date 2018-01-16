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January 16, 2018 / 5:19 AM / 2 days ago

日本债市：公债价格持稳至小幅走坚，五年券标债需求强劲

1 分钟阅读

    路透东京1月16日 - 日本政府公债价格周二持稳至小幅走坚，稍早标售的2.2万亿日圆五年期公债吸引强劲需求。
    
    是次标债投标倍数5.24，为四年半来最高；且最低得标价高于预期。
    
    标债后，五年期公债收益率             下降1.0个基点至负0.090%，进一步远离上周所及的三个月高点负0.075%。

    10年期日债期货价格        亦上涨0.04点至150.51，而现货10年期日债收益率(殖利率)              则持平在0.070%。
    
    日本12月国内企业物价指数较上年同期涨3.1%，略低于预期的增长3.2%            。市场对该消息几无反应。
    
    昨日日本央行总裁黑田东彦对日本经济做出乐观评估。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.135%     +0.5   -0.140%
    五年期公债                      -0.090%     -1.0   -0.080%
    10年期公债                       0.070%     +0.0    0.070%
    20年期公债                       0.590%     +0.0    0.590%
    30年期公债                       0.825%     -0.5    0.830%
    10年期公债期货                   150.48    +0.01    150.47
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张若琪/王颖；审校 王兴亚/许娜)
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