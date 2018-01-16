日本债市：公债价格持稳至小幅走坚，五年券标债需求强劲

路透东京1月16日 - 日本政府公债价格周二持稳至小幅走坚，稍早标售的2.2万亿日圆五年期公债吸引强劲需求。 是次标债投标倍数5.24，为四年半来最高；且最低得标价高于预期。 标债后，五年期公债收益率 下降1.0个基点至负0.090%，进一步远离上周所及的三个月高点负0.075%。 10年期日债期货价格 亦上涨0.04点至150.51，而现货10年期日债收益率(殖利率) 则持平在0.070%。 日本12月国内企业物价指数较上年同期涨3.1%，略低于预期的增长3.2% 。市场对该消息几无反应。 昨日日本央行总裁黑田东彦对日本经济做出乐观评估。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.135% +0.5 -0.140% 五年期公债 -0.090% -1.0 -0.080% 10年期公债 0.070% +0.0 0.070% 20年期公债 0.590% +0.0 0.590% 30年期公债 0.825% -0.5 0.830% 10年期公债期货 150.48 +0.01 150.47 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张若琪/王颖；审校 王兴亚/许娜)