FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#半岛局势
#路透调查
#美俄关系
#比特币
#狗年展望
#图片精选
亚洲
February 20, 2018 / 7:36 AM / 更新于 a day ago

日本债市：公债价格持稳，交投极其清淡

1 分钟阅读

    路透东京2月20日 - 日本政府公债价格周二大多持稳或略微走低，交投极其清淡，许多指标现货公债都没有成交，投资者等待更多的线索。
    
    10年期日债收益率              上升0.5个基点至0.060%，但两年期、五年期、20年期和30年期公债都没有成交。
    
    这是自2015年12月以来首次出现20年期公债在日内没有成交。对于30年期公债而言，则是2016年4月以来以来首次。

    10年期日债期货        价格下跌0.03点，至150.72，仅12,799口成交。再度创下除了
去年圣诞节当天之外的逾六个月最低成交量。
    
    市场参与者表示，自6月初日债缓步攀升后，目前投资者对追高日债兴趣缺缺。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.155%     +0.0   -0.155%
    五年期公债                       0.000%     +0.0   -0.100%
    10年期公债                       0.060%     +0.5    0.055%
    20年期公债                       0.000%     +0.0    0.560%
    30年期公债                       0.000%     +0.0    0.785%
    10年期公债期货                   150.72    -0.03    150.75
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 高琦/陈宗琦；审校 蔡美珍/于春红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below