日本债市：公债价格持稳，交投极其清淡

路透东京2月20日 - 日本政府公债价格周二大多持稳或略微走低，交投极其清淡，许多指标现货公债都没有成交，投资者等待更多的线索。 10年期日债收益率 上升0.5个基点至0.060%，但两年期、五年期、20年期和30年期公债都没有成交。 这是自2015年12月以来首次出现20年期公债在日内没有成交。对于30年期公债而言，则是2016年4月以来以来首次。 10年期日债期货 价格下跌0.03点，至150.72，仅12,799口成交。再度创下除了 去年圣诞节当天之外的逾六个月最低成交量。 市场参与者表示，自6月初日债缓步攀升后，目前投资者对追高日债兴趣缺缺。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.155% +0.0 -0.155% 五年期公债 0.000% +0.0 -0.100% 10年期公债 0.060% +0.5 0.055% 20年期公债 0.000% +0.0 0.560% 30年期公债 0.000% +0.0 0.785% 10年期公债期货 150.72 -0.03 150.75 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 高琦/陈宗琦；审校 蔡美珍/于春红)