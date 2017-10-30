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日本债市：公债价格持稳，市场关注日本央行及美联储会议
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2017年10月30日 / 早上6点36分 / 1 天内

日本债市：公债价格持稳，市场关注日本央行及美联储会议

2 分钟阅读

    路透东京10月30日 - 日本公债价格周一持稳，投资者等待本周美联储及日本央行会议结果；在这两个会议上，决策者料将维持政策不变。
    
    日本10年期现货公债收益率              当日持平于0.065%，10年期公债期货        收涨0.04点报150.44。
    
    在周二结束的两天会议上，日本央行料将保持承诺不变，维持短期利率目标在负0.1%、10年期日债收益率目标在零水平左右。            

    市场基本上未理会今日稍早公布的数据，数据显示日本经济复苏重拾动能。日本9月零售销售增速为三个月来最快。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二和周三将召开为期两天的政策会议，预期将维持利率不变。多数市场人士预期FED在12月将恢复加息。
    
    投资者亦关注日本央行11月的买债计划，其将于周二揭晓。

                    
                                             当日涨跌   上日                
                                    最新报价    (基点)   收市价                
                    
    两年期公债                      -0.155%     +0.0   -0.155%                
    五年期公债                      -0.095%     +0.0   -0.095%                
    10年期公债                      0.065%     +0.0    0.065%                
    20年期公债                      0.595%     +0.0    0.595%                
    30年期公债                      0.870%     +0.0    0.870%                
    10年期公债期货                   150.44    +0.04    150.40                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译/审校 于春红/孙茉莉/高琦)

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