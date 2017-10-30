日本债市：公债价格持稳，市场关注日本央行及美联储会议

路透东京10月30日 - 日本公债价格周一持稳，投资者等待本周美联储及日本央行会议结果；在这两个会议上，决策者料将维持政策不变。 日本10年期现货公债收益率 当日持平于0.065%，10年期公债期货 收涨0.04点报150.44。 在周二结束的两天会议上，日本央行料将保持承诺不变，维持短期利率目标在负0.1%、10年期日债收益率目标在零水平左右。 市场基本上未理会今日稍早公布的数据，数据显示日本经济复苏重拾动能。日本9月零售销售增速为三个月来最快。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二和周三将召开为期两天的政策会议，预期将维持利率不变。多数市场人士预期FED在12月将恢复加息。 投资者亦关注日本央行11月的买债计划，其将于周二揭晓。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.155% +0.0 -0.155% 五年期公债 -0.095% +0.0 -0.095% 10年期公债 0.065% +0.0 0.065% 20年期公债 0.595% +0.0 0.595% 30年期公债 0.870% +0.0 0.870% 10年期公债期货 150.44 +0.04 150.40 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译/审校 于春红/孙茉莉/高琦)