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日本债市：公债价格持稳，投资者等待明日30年期公债标售
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2017年12月6日 / 早上6点43分 / 1 天前

日本债市：公债价格持稳，投资者等待明日30年期公债标售

2 分钟阅读

    路透东京12月6日 - 日本公债价格周三持稳，受股市颓势支撑，投资者在等待明日的30年期日债标售。
    
    指标10年期现货日债收益率(殖利率)              日内持平，报0.055%，10年期日债期货        收涨0.04点，收报150.91。
    
    20年期日债收益率              持平于0.580%，而30年期日债收益率              涨0.5个基点至0.835%。

    日经指数       挫跌2%，为3月底以来最大单日跌幅。
    
    周四日本财务省将标售8,000亿日圆(71.4亿美元)的30年期日本公债。
    
    周三稍早，日本央行标购500亿日圆剩余期限至多一年的日本公债，以及4,100亿日圆剩余期限在五至10年的公债。这种规模与央行之前对相应品种公债的购买规模相当。
    
    日本央行审议委员政井贵子周三表示，她并未见到日本金融系统因为央行的超宽松政策而面临重大的不稳定风险。            
    
    “银行放贷意愿仍旧强劲，金融中介并未恶化，”政井贵子在与神户商界领袖会面后召开记者会时表示。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.140%     +0.0   -0.140%
    五年期公债                      -0.105%     +0.0   -0.105%
    10年期公债                       0.055%     +0.0    0.055%
    20年期公债                       0.580%     +0.0    0.580%
    30年期公债                       0.835%     -0.5    0.840%
    10年期公债期货                   150.91    +0.04    150.87
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/王颖；审校 刘秀红/高琦/于春红)

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