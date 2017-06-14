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2017年6月14日 / 早上6点18分 / 2 个月内

日本债市：公债价格持稳，收益率曲线略趋平

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透东京6月14日 - 日本公债价格周三大致持平，日本央行买入长期公债后，公债收益率曲线略趋平。
    
    日本指标10年期公债收益率              持平于0.060%，10年期公债期货        价格跌0.03点至150.36。

    日本央行周三共计购买7,500亿日圆(68.2亿美元)5-40年期的日债，购债规模符合市场预期。
    
    日本央行的购债操作结果表明卖压有限，帮助支撑长期公债。
    
    20年期日债收益率              下跌0.5个基点至0.575%，30年期日债收益率              跌0.5个基点至0.810%。
    
    五年期日债收益率             上涨0.5个基点至负0.070%。
                
                                             当日涨跌   上日                
                                    最新报价    (基点)   收市价                
                    
    两年期公债                      -0.110%     +0.5   -0.115%                
    五年期公债                      -0.070%     +0.5   -0.075%                
    10年期公债                       0.060%     +0.0    0.060%                
    20年期公债                       0.575%     -0.5    0.580%                
    30年期公债                       0.810%     -0.5    0.815%                
    10年期公债期货                   150.36    -0.03    150.39                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 于春红/王琛；审校 艾茂林/高琦)

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