日本债市：公债价格持稳，收益率曲线略趋平

路透东京6月14日 - 日本公债价格周三大致持平，日本央行买入长期公债后，公债收益率曲线略趋平。 日本指标10年期公债收益率 持平于0.060%，10年期公债期货 价格跌0.03点至150.36。 日本央行周三共计购买7,500亿日圆(68.2亿美元)5-40年期的日债，购债规模符合市场预期。 日本央行的购债操作结果表明卖压有限，帮助支撑长期公债。 20年期日债收益率 下跌0.5个基点至0.575%，30年期日债收益率 跌0.5个基点至0.810%。 五年期日债收益率 上涨0.5个基点至负0.070%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.110% +0.5 -0.115% 五年期公债 -0.070% +0.5 -0.075% 10年期公债 0.060% +0.0 0.060% 20年期公债 0.575% -0.5 0.580% 30年期公债 0.810% -0.5 0.815% 10年期公债期货 150.36 -0.03 150.39 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 于春红/王琛；审校 艾茂林/高琦)