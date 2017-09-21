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日本债市：公债价格持稳，日本央行一如预期维持政策立场不变
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2017年9月21日 / 早上7点27分 / 1 个月前

日本债市：公债价格持稳，日本央行一如预期维持政策立场不变

2 分钟阅读

    路透东京9月21日 - 日本公债价格周四持稳，此前日本央行一如预期维持政策立场不变。
    
    新晋审议委员片冈刚士投票反对维持利率目标不变，称当前的货币政策不足达成通胀目标。这可能揭示委员会出现新的争议，有可能进一步推迟央行退出其庞大刺激举措的计划。            

    日本央行还维持宽泛的购债承诺，将继续购买公债，使持有规模继续以每年约80万亿日圆(7,176亿美元)的速度增加。而美国联邦储备理事会(美联储/FED)正计划稳步撤出危机时期采取的刺激举措。

    10年期现货日债收益率持平于0.025%，10年期日债期货收低0.01点，至150.80。
    
    20年期日债收益率小跌0.5个基点，至0.545%，30年期日债收益率跌0.5个基点，至0.825%。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变，但表示仍预计年底前再升息一次，尽管近期通胀数据疲弱。            
    
    美联储决议公布后，10年期美债收益率短暂升至六周高位2.289%。
                                              当日涨跌   上日
                                   最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.125%     +1.0   -0.135%
    五年期公债                      -0.100%     +1.0   -0.110%
    10年期公债                       0.030%     +0.5    0.025%
    20年期公债                       0.550%     +0.0    0.550%
    30年期公债                       0.825%     -0.5    0.830%
    10年期公债期货                   150.80    -0.01    150.81
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 许娜/蔡美珍；审校 艾茂林/王洋)

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