日本债市：公债价格持稳，日本央行一如预期维持政策立场不变

路透东京9月21日 - 日本公债价格周四持稳，此前日本央行一如预期维持政策立场不变。 新晋审议委员片冈刚士投票反对维持利率目标不变，称当前的货币政策不足达成通胀目标。这可能揭示委员会出现新的争议，有可能进一步推迟央行退出其庞大刺激举措的计划。 日本央行还维持宽泛的购债承诺，将继续购买公债，使持有规模继续以每年约80万亿日圆(7,176亿美元)的速度增加。而美国联邦储备理事会(美联储/FED)正计划稳步撤出危机时期采取的刺激举措。 10年期现货日债收益率持平于0.025%，10年期日债期货收低0.01点，至150.80。 20年期日债收益率小跌0.5个基点，至0.545%，30年期日债收益率跌0.5个基点，至0.825%。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变，但表示仍预计年底前再升息一次，尽管近期通胀数据疲弱。 美联储决议公布后，10年期美债收益率短暂升至六周高位2.289%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.125% +1.0 -0.135% 五年期公债 -0.100% +1.0 -0.110% 10年期公债 0.030% +0.5 0.025% 20年期公债 0.550% +0.0 0.550% 30年期公债 0.825% -0.5 0.830% 10年期公债期货 150.80 -0.01 150.81 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 许娜/蔡美珍；审校 艾茂林/王洋)