日本债市：公债价格涨跌互见，央行购债操作吸引可观卖盘

路透东京2月26日 - 日本政府公债价格周一涨跌互见，日本央行购债操作吸引到不少交易商出脱债券后，公债涨势动能减弱。 日本央行周一购债操作金额为4,500亿日圆，目标为距离到期五至10年券种，认售金额达1.8279万亿日圆，为日本央行购买金额的4.06倍。 这是日本央行10月以来购买这类券种所获得的最高卖盘倍数，显示经过近日公债涨势后，经纪商的多头仓位已变得更大。 10年期日债收益率 持稳于0.045%，守在上周所及的两个月低位附近。10 年期日债期货价格 涨0.08点至150.97。 日债价格本月大涨，此前全球股市大跌提高了日债的避险吸引力。 美国和欧洲债市面临着有关通胀和货币政策收紧相关担忧带来的压力，而外界认为日本 央行则离上调利率和债券收益率目标还很远。 20年期日债收益率 从五个月低点0.545%上涨0.5个基点至0.550%，30年 期日债收益率 从10个月低点0.750%涨0.5个基点至0.755%。 但40年期日债收益率 跌0.5个基点至0.880%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.155% 五年期公债 -0.110% +0.0 -0.110% 10年期公债 0.045% +0.0 0.045% 20年期公债 0.550% +0.5 0.545% 30年期公债 0.755% +0.5 0.750% 10年期公债期货 150.97 +0.08 150.89 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 蔡美珍/王琛；审校 孙茉莉/于春红)