日本债市：公债价格获支撑，日债期货因日股走低及公债需求强劲而微升

路透东京12月15日 - 日本公债价格周五获得支撑，公债期货微升，因日股下滑且避险日债需求更加强劲。 10年期日债3月期货 微升0.04点，报150.92。 指标10年期日债收益率 持平于0.045%，30年期日债收益率 亦持稳于0.805%。 在周五常规购债操作中，日本央行计划购买2,900亿日圆(25.8亿美元)的10-40年期日债，帮助支撑了较长 期日债。 日本央行的购债操作帮助部分抵消了美债的负面影响。美国公债价格隔夜因美国零售销售数据表现强劲而 承压。 日本股市周五跌至逾一周低位，电讯类股延续跌势，受到竞争加剧的担忧拖累。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.155% +0.5 -0.160% 五年期公债 -0.110% +0.5 -0.115% 10年期公债 0.045% +0.0 0.045% 20年期公债 0.570% +0.0 0.570% 30年期公债 0.805% +0.0 0.805% 10年期公债期货 150.92 +0.04 150.88 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 王丽鑫/李婷仪)