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日本债市：公债价格获支撑，日债期货因日股走低及公债需求强劲而微升
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#亚洲
December 15, 2017 / 3:42 AM / 2 days ago

日本债市：公债价格获支撑，日债期货因日股走低及公债需求强劲而微升

1 分钟阅读

    路透东京12月15日 - 日本公债价格周五获得支撑，公债期货微升，因日股下滑且避险日债需求更加强劲。
    
    10年期日债3月期货        微升0.04点，报150.92。
    
    指标10年期日债收益率              持平于0.045%，30年期日债收益率              亦持稳于0.805%。

    在周五常规购债操作中，日本央行计划购买2,900亿日圆(25.8亿美元)的10-40年期日债，帮助支撑了较长
期日债。
    
    日本央行的购债操作帮助部分抵消了美债的负面影响。美国公债价格隔夜因美国零售销售数据表现强劲而
承压。
    
    日本股市周五跌至逾一周低位，电讯类股延续跌势，受到竞争加剧的担忧拖累。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.155%     +0.5   -0.160%
    五年期公债                      -0.110%     +0.5   -0.115%
    10年期公债                       0.045%     +0.0    0.045%
    20年期公债                       0.570%     +0.0    0.570%
    30年期公债                       0.805%     +0.0    0.805%
    10年期公债期货                   150.92    +0.04    150.88
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 王丽鑫/李婷仪)

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