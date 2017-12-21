日本债市：公债价格跟随美债下跌，美国税改议案获通过打压美债

路透东京12月21日 - 日本公债价格周四全线下跌，跟随美债跌势，因美国税改可能导致公债发行量增加以及更加激进的升息。 五年期日债收益率(殖利率) 上升1个基点报负0.095%，10年期公债收益率 上扬1.5个基点，报0.065%，为11月1日以来最高。 日本债市对日本央行周四维持政策不变的决定几无反应。 投资者在静候央行总裁黑田东彦0630GMT的记者会，以观其是否会谈及“逆转利率”(re verse rate)的概念。逆转利率指的是央行低利率将开始转为弊大于利的利率水平。 黑田东彦在11月时曾谈到逆转利率，一些人因此猜测日本央行在考虑逐步开始缩减大规 模货币刺激举措。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.140% +1.0 -0.150% 五年期公债 -0.095% +1.0 -0.105% 10年期公债 0.060% +1.0 0.050% 20年期公债 0.580% +1.0 0.570% 30年期公债 0.815% +0.5 0.810% 10年期公债期货 150.69 -0.07 150.76 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王丽鑫/李爽 审校 白云/高琦)