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日本债市：公债价格跟随美债下跌，美国税改议案获通过打压美债
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December 21, 2017 / 4:06 AM / 5 days ago

日本债市：公债价格跟随美债下跌，美国税改议案获通过打压美债

1 分钟阅读

    路透东京12月21日 - 日本公债价格周四全线下跌，跟随美债跌势，因美国税改可能导致公债发行量增加以及更加激进的升息。
    
    五年期日债收益率(殖利率)             上升1个基点报负0.095%，10年期公债收益率              上扬1.5个基点，报0.065%，为11月1日以来最高。

    日本债市对日本央行周四维持政策不变的决定几无反应。            
    
    投资者在静候央行总裁黑田东彦0630GMT的记者会，以观其是否会谈及“逆转利率”(re
verse rate)的概念。逆转利率指的是央行低利率将开始转为弊大于利的利率水平。
    
    黑田东彦在11月时曾谈到逆转利率，一些人因此猜测日本央行在考虑逐步开始缩减大规
模货币刺激举措。            
    
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.140%     +1.0   -0.150%
    五年期公债                      -0.095%     +1.0   -0.105%
    10年期公债                       0.060%     +1.0    0.050%
    20年期公债                       0.580%     +1.0    0.570%
    30年期公债                       0.815%     +0.5    0.810%
    10年期公债期货                   150.69    -0.07    150.76
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王丽鑫/李爽  审校 白云/高琦)

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