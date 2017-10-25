日本债市：公债价格追随美债走势下跌，央行常规购债操作抑制跌势

路透东京10月25日 - 日本公债价格周三下滑，追随美债跌势，但日本央行的常规购债操作帮助抑制了跌势。 指标10年期日债收益率 和20年期日债收益率 上涨0.5个基点，分别报0.070%和0.600%。 市场眼下关注美国总统特朗普将提名的美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席人选。 美国指标10年期公债收益率 周二升至2.40%上方的五个半月最高水准，因有报导称共和党参议员支持斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)出任美联储主席。相对于其他人选，外界认为泰勒的政策主张更偏鹰派。 在例行购债操作中，日本央行周三要买进8,800亿日圆(77.3亿美元)一年至40年期日本公债。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.135% +0.5 -0.140% 五年期公债 -0.080% +0.5 -0.085% 10年期公债 0.070% +0.5 0.065% 20年期公债 0.600% +0.5 0.595% 30年期公债 0.870% +0.0 0.870% 10年期公债期货 150.33 -0.04 150.37 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/龚芳; 审校 于春红/张涛)