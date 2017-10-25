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日本债市：公债价格追随美债走势下跌，央行常规购债操作抑制跌势
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2017年10月25日 / 凌晨3点31分 / 1 天内

日本债市：公债价格追随美债走势下跌，央行常规购债操作抑制跌势

1 分钟阅读

    路透东京10月25日 - 日本公债价格周三下滑，追随美债跌势，但日本央行的常规购债操作帮助抑制了跌势。
    
    指标10年期日债收益率              和20年期日债收益率              上涨0.5个基点，分别报0.070%和0.600%。
    
    市场眼下关注美国总统特朗普将提名的美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席人选。

    美国指标10年期公债收益率           周二升至2.40%上方的五个半月最高水准，因有报导称共和党参议员支持斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)出任美联储主席。相对于其他人选，外界认为泰勒的政策主张更偏鹰派。            
    
    在例行购债操作中，日本央行周三要买进8,800亿日圆(77.3亿美元)一年至40年期日本公债。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    两年期公债                      -0.135%     +0.5   -0.140%
    五年期公债                      -0.080%     +0.5   -0.085%
    10年期公债                       0.070%     +0.5    0.065%
    20年期公债                       0.600%     +0.5    0.595%
    30年期公债                       0.870%     +0.0    0.870%
    10年期公债期货                   150.33    -0.04    150.37
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/龚芳; 审校 于春红/张涛)

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