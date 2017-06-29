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2017年6月29日 / 早上6点56分 / 1 个月前

日本债市：公债在淡静交投中小跌，投资者等待日本央行购债细节

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透东京6月29日 - 日本公债价格周四在淡静交投中小跌，投资者等待日本央行公布7月例行购债操作的细节。
    
    央行将在周五公布7月对各年期公债的购买计划细节。央行在4月和5月削减了对短债的买入，6月则维持买入规模不变。
    
    日本10年期公债收益率              无变动。10年期公债期货9月合约        收低0.08点，报150.44。

    超长期公债收益率(殖利率)持平，2年期日本公债收益率             上升0.5个基点
至负0.120%。
    
    日本财务省一高级官员表示，财务省周三提出一项计划，通过所谓的加强流动性标售来
增加短期日本公债发行规模，以缓解其短缺的情况。
    
    周四稍早公布的数据显示，日本5月零售销售增幅逊于预期，同比增幅较4月大幅收窄，
因耐用品和服装销售放缓，不过分析师预期零售销售仍为上升的趋势。            
 
   
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.120%     +0.5   -0.125%
    五年期公债                       0.000%     +0.0   -0.090%
    10年期公债                       0.000%     +0.0    0.055%
    20年期公债                       0.565%     +0.0    0.565%
    30年期公债                       0.815%     +0.0    0.815%
    10年期公债期货                   150.44    -0.08    150.52
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 高琦/孙国玉；审校 艾茂林/孙茉莉)

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