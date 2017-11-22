日本债市：公债基本持平，但超长期券收益率因发行规模料减少而下跌

路透东京11月22日 - 日本公债周三基本持稳，但超长期公债收益率(殖利率)下滑，受日本缩减超长期公债发行规模的前景影响。 40年期公债收益率 跌1.5个基点至0.965%。30年期公债收益率 持稳于0.810%，之前低至0.805%。 多位政府消息人士周二向路透表示，日本政府2018/2019财年的30年期及40年期公债新发行量料将低于本财年。 财务省预期未来寿险公司等投资者对超长债的需求将减弱。 五年期日债收益率 及10年期日债收益率 均持平，分别报负0.135%及0.025%。 虽然美债周二涨势有利日债，但利多效应遭日本股市上扬所抵销。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.205% -0.5 -0.200% 五年期公债 -0.135% +0.0 -0.135% 10年期公债 0.025% +0.0 0.025% 20年期公债 0.565% +0.0 0.565% 30年期公债 0.805% -0.5 0.810% 10年期公债期货 151.17 +0.15 151.02 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王颖/蔡美珍；审校 王兴亚/许娜)