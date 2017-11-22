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日本债市：公债基本持平，但超长期券收益率因发行规模料减少而下跌
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2017年11月22日 / 凌晨4点24分 / 2 天前

日本债市：公债基本持平，但超长期券收益率因发行规模料减少而下跌

1 分钟阅读

    路透东京11月22日 - 日本公债周三基本持稳，但超长期公债收益率(殖利率)下滑，受日本缩减超长期公债发行规模的前景影响。
    
    40年期公债收益率              跌1.5个基点至0.965%。30年期公债收益率              持稳于0.810%，之前低至0.805%。
    
    多位政府消息人士周二向路透表示，日本政府2018/2019财年的30年期及40年期公债新发行量料将低于本财年。            

    财务省预期未来寿险公司等投资者对超长债的需求将减弱。
    
    五年期日债收益率             及10年期日债收益率              均持平，分别报负0.135%及0.025%。
    
    虽然美债周二涨势有利日债，但利多效应遭日本股市上扬所抵销。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.205%     -0.5   -0.200%
    五年期公债                      -0.135%     +0.0   -0.135%
    10年期公债                       0.025%     +0.0    0.025%
    20年期公债                       0.565%     +0.0    0.565%
    30年期公债                       0.805%     -0.5    0.810%
    10年期公债期货                   151.17    +0.15    151.02
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王颖/蔡美珍；审校 王兴亚/许娜)

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