日本债市：公债小涨，因朝鲜紧张局势遏制风险偏好

路透东京9月22日 - 日本政府公债周五持坚，朝鲜半岛紧张局势升级令风险厌恶情绪升温，影响此间市场。 10年期日债收益率 下滑0.5个基点，报0.020%。10年期日债期货 收高0.05点，报150.85。 韩国联合通讯社报导，朝鲜外务相李勇浩周五称，认为朝鲜可能考虑在太平洋进行一次规模空前的氢弹试验。 在此之前，朝鲜(北韩)领导人金正恩周五在一份罕见的声明中表示，朝鲜将考虑对美国采取“史上最强硬的反制举措，”对美国总统特朗普日前威胁“彻底摧毁”朝鲜的言论做出回应。 双方互呛火力升高，增添了公债的避险吸引力。指标10年期美国公债收益率 报2.257%，低于周四美国收盘时的2.278%。 日本央行周四维持政策不变，亦支撑日债人气。 路透9月22日 - 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.140% -1.0 -0.130% 五年期公债 -0.110% -0.5 -0.105% 10年期公债 0.020% -0.5 0.025% 20年期公债 0.545% +0.0 0.545% 30年期公债 0.820% +0.0 0.820% 10年期公债期货 150.85 +0.05 150.80 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 高琦/蔡美珍；审校 王洋/孙茉莉)