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日本债市：公债小涨，因朝鲜紧张局势遏制风险偏好
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2017年9月22日 / 早上7点08分 / 1 个月内

日本债市：公债小涨，因朝鲜紧张局势遏制风险偏好

1 分钟阅读

    路透东京9月22日 - 日本政府公债周五持坚，朝鲜半岛紧张局势升级令风险厌恶情绪升温，影响此间市场。
    
    10年期日债收益率              下滑0.5个基点，报0.020%。10年期日债期货        收高0.05点，报150.85。
    
    韩国联合通讯社报导，朝鲜外务相李勇浩周五称，认为朝鲜可能考虑在太平洋进行一次规模空前的氢弹试验。            

    在此之前，朝鲜(北韩)领导人金正恩周五在一份罕见的声明中表示，朝鲜将考虑对美国采取“史上最强硬的反制举措，”对美国总统特朗普日前威胁“彻底摧毁”朝鲜的言论做出回应。            
    
    双方互呛火力升高，增添了公债的避险吸引力。指标10年期美国公债收益率           报2.257%，低于周四美国收盘时的2.278%。
    
    日本央行周四维持政策不变，亦支撑日债人气。
    路透9月22日 - 
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.140%     -1.0   -0.130%
    五年期公债                      -0.110%     -0.5   -0.105%
    10年期公债                       0.020%     -0.5    0.025%
    20年期公债                       0.545%     +0.0    0.545%
    30年期公债                       0.820%     +0.0    0.820%
    10年期公债期货                   150.85    +0.05    150.80
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 高琦/蔡美珍；审校 王洋/孙茉莉)

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