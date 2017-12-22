日本债市：公债小涨，政府下调明年计划发行规模

路透东京12月22日 - 日本公债周五小涨，有消息称日本政府将把明年公债发行总量降至九年最低水平。 指标10年期日债收益率(殖利率) 小幅下滑0.5个基点至0.050%，10年期日债期货 小涨0.08点至150.78。 超长期公债方面，20年期公债收益率 下跌0.5个基点至0.570%，30年期公债收益率 持平在0.815%。 日本财务省周五称，日本计划在始于4月1日的财年削减几乎所有期限的日本公债发行量。 这一规模与路透之前的报导相符 ，并略高于很多投资者此前的预期。 财务省称，将把每次标售的40、30、10、两年期公债以及一年期国库券的规模均减少1,000亿日圆(8.8亿美元)，并将每次标售的五年期公债规模减少2,000亿日圆。 财务省维持颇受投资者欢迎的20年期日债以及通胀挂钩债券的发行规模不变。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.150% +0.0 -0.150% 五年期公债 -0.105% +0.0 -0.105% 10年期公债 0.050% -0.5 0.055% 20年期公债 0.570% -0.5 0.575% 30年期公债 0.815% +0.0 0.815% 10年期公债期货 150.78 +0.08 150.70 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译/审校 王颖/艾茂林/于春红)