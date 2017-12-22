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日本债市：公债小涨，政府下调明年计划发行规模
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December 22, 2017 / 6:58 AM / 4 days ago

日本债市：公债小涨，政府下调明年计划发行规模

1 分钟阅读

    路透东京12月22日 - 日本公债周五小涨，有消息称日本政府将把明年公债发行总量降至九年最低水平。
    
    指标10年期日债收益率(殖利率)              小幅下滑0.5个基点至0.050%，10年期日债期货        小涨0.08点至150.78。
    
    超长期公债方面，20年期公债收益率              下跌0.5个基点至0.570%，30年期公债收益率              持平在0.815%。

    日本财务省周五称，日本计划在始于4月1日的财年削减几乎所有期限的日本公债发行量。            
    
    这一规模与路透之前的报导相符            ，并略高于很多投资者此前的预期。
    
    财务省称，将把每次标售的40、30、10、两年期公债以及一年期国库券的规模均减少1,000亿日圆(8.8亿美元)，并将每次标售的五年期公债规模减少2,000亿日圆。
    
    财务省维持颇受投资者欢迎的20年期日债以及通胀挂钩债券的发行规模不变。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.150%     +0.0   -0.150%
    五年期公债                      -0.105%     +0.0   -0.105%
    10年期公债                       0.050%     -0.5    0.055%
    20年期公债                       0.570%     -0.5    0.575%
    30年期公债                       0.815%     +0.0    0.815%
    10年期公债期货                   150.78    +0.08    150.70
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译/审校 王颖/艾茂林/于春红)

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