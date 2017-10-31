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日本债市：公债持稳，市场思忖央行委员放松政策的暗示
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2017年10月31日 / 早上6点38分 / 1 天前

日本债市：公债持稳，市场思忖央行委员放松政策的暗示

2 分钟阅读

    路透东京10月31日 - 日本公债周二持稳，超长期公债收盘小幅上扬，收益率曲线略微趋平。市场在研究日本央行一位政策制定者提出的央行应指导15年期公债收益率走低的想法。
    
    指标10年期日债收益率(殖利率)              持平在0.065%，10年期日债期货合约        收涨0.03点至150.47。
    
    30年期公债收益率              和40年期公债收益率              均下跌0.5个基点，分别报0.865%和1.065%。
    
    日本央行周二如预期维持货币政策不变，并基本维持物价预估不变，指出经济增长显现增强迹象。            

    新任央行审议委员片冈刚士投票反对维持政策不变。虽然他并未提议增加刺激措施，但
他表示，日本央行应该买进公债使15年期公债收益率“维持低于0.2%”。
    
    15年期日债收益率周二守在约0.307%。
    
    “我认为他的想法是，为了实现2%通胀目标，收益率曲线应该变得更平坦，”三菱日联
摩根士丹利证券的资深市场分析师Naomi Muguruma说。
    
    “或许他想的是，如果收益率曲线的超长端下滑，将会刺激企业投资活动？”她说。“
但他的思考角度可能有所不同。”
    
    Naomi Muguruma还补充称，片冈刚士的观点不大可能成为多数派观点，至少在黑田东彦
担任央行总裁期间不会这样。
    
                                              当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.160%     +0.0   -0.160%
    五年期公债                      -0.095%     +0.0   -0.095%
    10年期公债                       0.065%     +0.0    0.065%
    20年期公债                       0.595%     +0.5    0.590%
    30年期公债                       0.865%     -0.5    0.870%
    10年期公债期货                   150.47    +0.03    150.44
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王颖/白云; 审校 王兴亚/张涛)

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