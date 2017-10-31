日本债市：公债持稳，市场思忖央行委员放松政策的暗示

路透东京10月31日 - 日本公债周二持稳，超长期公债收盘小幅上扬，收益率曲线略微趋平。市场在研究日本央行一位政策制定者提出的央行应指导15年期公债收益率走低的想法。 指标10年期日债收益率(殖利率) 持平在0.065%，10年期日债期货合约 收涨0.03点至150.47。 30年期公债收益率 和40年期公债收益率 均下跌0.5个基点，分别报0.865%和1.065%。 日本央行周二如预期维持货币政策不变，并基本维持物价预估不变，指出经济增长显现增强迹象。 新任央行审议委员片冈刚士投票反对维持政策不变。虽然他并未提议增加刺激措施，但 他表示，日本央行应该买进公债使15年期公债收益率“维持低于0.2%”。 15年期日债收益率周二守在约0.307%。 “我认为他的想法是，为了实现2%通胀目标，收益率曲线应该变得更平坦，”三菱日联 摩根士丹利证券的资深市场分析师Naomi Muguruma说。 “或许他想的是，如果收益率曲线的超长端下滑，将会刺激企业投资活动？”她说。“ 但他的思考角度可能有所不同。” Naomi Muguruma还补充称，片冈刚士的观点不大可能成为多数派观点，至少在黑田东彦 担任央行总裁期间不会这样。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.160% +0.0 -0.160% 五年期公债 -0.095% +0.0 -0.095% 10年期公债 0.065% +0.0 0.065% 20年期公债 0.595% +0.5 0.590% 30年期公债 0.865% -0.5 0.870% 10年期公债期货 150.47 +0.03 150.44 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王颖/白云; 审校 王兴亚/张涛)