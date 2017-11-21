日本债市：公债持稳，本周因假日影响交易天数减少

路透东京11月21日 - 日本政府公债周二持稳，从相对平静的美国公债市场寻找指引。本周日本债市因假日影响交易天数减少。 指标10年期公债收益率 日内持平于0.030%。 10年期日本公债期货合约 收高0.06点，报151.02。 两年期公债收益率 下滑0.5个基点至负0.205%，在周三日本央行操作之前受到支撑。 日本央行将在例行购债操作中买入1-10年期公债。 日本财务省进行了增强流动性的非指标期债券标售，这些公债的到期时间介于五年至15.5年。 日本20年期公债收益率 午后在淡静交投中上涨0.5个基点至0.570%。 美国公债收益率周一攀升，投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布上次会议记录，本周没有重大经济数据发布，且在周四感恩节假期前预计交投清淡。 周四亦是日本公众假期，市场将休市。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.205% -0.5 -0.200% 五年期公债 -0.130% +0.0 -0.130% 10年期公债 0.030% +0.0 0.030% 20年期公债 0.570% +0.5 0.565% 30年期公债 0.815% +0.0 0.815% 10年期公债期货 151.02 +0.06 150.96 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张涛/于春红; 审校 张明钧/白云)