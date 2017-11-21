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日本债市：公债持稳，本周因假日影响交易天数减少
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2017年11月21日 / 早上7点06分 / 1 天前

日本债市：公债持稳，本周因假日影响交易天数减少

1 分钟阅读

    路透东京11月21日 - 日本政府公债周二持稳，从相对平静的美国公债市场寻找指引。本周日本债市因假日影响交易天数减少。

    指标10年期公债收益率              日内持平于0.030%。

    10年期日本公债期货合约        收高0.06点，报151.02。

    两年期公债收益率             下滑0.5个基点至负0.205%，在周三日本央行操作之前受到支撑。

    日本央行将在例行购债操作中买入1-10年期公债。
    
    日本财务省进行了增强流动性的非指标期债券标售，这些公债的到期时间介于五年至15.5年。
    
    日本20年期公债收益率              午后在淡静交投中上涨0.5个基点至0.570%。
    
    美国公债收益率周一攀升，投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布上次会议记录，本周没有重大经济数据发布，且在周四感恩节假期前预计交投清淡。            
    
    周四亦是日本公众假期，市场将休市。

    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.205%     -0.5   -0.200%
    五年期公债                      -0.130%     +0.0   -0.130%
    10年期公债                       0.030%     +0.0    0.030%
    20年期公债                       0.570%     +0.5    0.565%
    30年期公债                       0.815%     +0.0    0.815%
    10年期公债期货                   151.02    +0.06    150.96
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张涛/于春红; 审校 张明钧/白云)

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