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2017年6月16日 / 凌晨5点47分 / 2 个月前

日本债市：公债收复大部分稍早失地，此前日本央行维持政策不变

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透东京6月16日 - 日本公债价格周五扳回大部分稍早录得的跌幅，此前日本央行未对其政策声明作出大幅调整。
    
    指标10年期公债期货        价格一度下跌0.12点，最新跌0.03点至150.43。
    
    10年期公债收益率(殖利率)              持平于0.050%。

    日本央行维持两项主要利率目标不变--部分银行超额准备金利率为负0.10%，10年期公债收益率为零。
    
    央行的政策声明指出，央行公债持仓的增加速度将为一年约80万亿日圆，尽管过去几个月实际增速已低于此水准。
    
    中长债走软，跟随全球债市跌势，因英国央行释出鹰派讯号，且美国失业金人数数据较预期强劲。
    
    20年期公债收益率              上升0.5个基点，至0.560%，30年期公债收益率              上涨1.5个基点，至0.805%。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.115%     +0.5   -0.120%
    五年期公债                      -0.075%     +0.5   -0.080%
    10年期公债                       0.050%     +0.0    0.050%
    20年期公债                       0.560%     +0.5    0.555%
    30年期公债                       0.805%     +1.5    0.790%
    10年期公债期货                   150.42    -0.04    150.46
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王兴亚/蔡美珍；审校 刘秀红/白云)

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