日本债市：公债收益率小升，尾随美债走势

路透东京12月20日 - 日本政府公债收益率(殖利率)周三小升，尾随美债收益率涨势；由于美国逾30年来最大规模税改计划料将获得通过，美债收益率受此影响上扬。 10年期日债收益率 上涨1.5个基点，至0.050%，指标10年期日债期货价格 下跌0.20点，为9月28日下跌0.32点以来最大跌幅。 “就连清淡的日债市场也不得不对美债市场(收益率曲线)陡化有所反应，”巴克莱日圆利率策略分析师Naoya Oshikubo称。 美国公债收益率周二上涨，指标公债收益率触及七周高位，因美国逾30年来最大规模的税改看来有望在周末前立法。 日本20年期公债收益率 涨1.0个基点至0.570%，30年期公债收益率 涨1.5个基点至0.810%，自周二触及的一个月低点0.800%反弹。 30年期公债获得买盘，因市场预期财务省将缩减该券种的发行。 政府消息人士告诉路透，日本下一财年会将削减多数期限公债发行量，总规模至九年低位134.2万亿(兆)日圆(1.2万亿美元)，较当年财年计划发行的规模减少7万亿日圆。财务省将把2018财年通过招标发行的两年期、10年期和30年期公债规模较今年各削减1.2万亿日圆。 “我预计日债收益率曲线将开始再度趋平，考虑到月底前日本央行还有两次购债操作，”巴克莱的Oshikubo说。 多数市场人士预计，日本央行将在始于周三的两日政策会议上维持政策不变。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.145% +1.0 -0.155% 五年期公债 -0.105% +1.0 -0.115% 10年期公债 0.050% +1.5 0.035% 20年期公债 0.570% +1.0 0.560% 30年期公债 0.810% +1.5 0.795% 10年期公债期货 150.76 -0.20 150.96 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译/审校 蔡美珍/艾茂林/刘秀红/张若琪)