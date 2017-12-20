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日本债市：公债收益率小升，尾随美债走势
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December 20, 2017 / 6:49 AM / 6 days ago

日本债市：公债收益率小升，尾随美债走势

2 分钟阅读

    路透东京12月20日 - 日本政府公债收益率(殖利率)周三小升，尾随美债收益率涨势；由于美国逾30年来最大规模税改计划料将获得通过，美债收益率受此影响上扬。
    
    10年期日债收益率              上涨1.5个基点，至0.050%，指标10年期日债期货价格        下跌0.20点，为9月28日下跌0.32点以来最大跌幅。
    
    “就连清淡的日债市场也不得不对美债市场(收益率曲线)陡化有所反应，”巴克莱日圆利率策略分析师Naoya Oshikubo称。

    美国公债收益率周二上涨，指标公债收益率触及七周高位，因美国逾30年来最大规模的税改看来有望在周末前立法。            
    
    日本20年期公债收益率              涨1.0个基点至0.570%，30年期公债收益率              涨1.5个基点至0.810%，自周二触及的一个月低点0.800%反弹。
    
    30年期公债获得买盘，因市场预期财务省将缩减该券种的发行。
    
    政府消息人士告诉路透，日本下一财年会将削减多数期限公债发行量，总规模至九年低位134.2万亿(兆)日圆(1.2万亿美元)，较当年财年计划发行的规模减少7万亿日圆。财务省将把2018财年通过招标发行的两年期、10年期和30年期公债规模较今年各削减1.2万亿日圆。            

    “我预计日债收益率曲线将开始再度趋平，考虑到月底前日本央行还有两次购债操作，”巴克莱的Oshikubo说。
    
    多数市场人士预计，日本央行将在始于周三的两日政策会议上维持政策不变。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.145%     +1.0   -0.155%
    五年期公债                      -0.105%     +1.0   -0.115%
    10年期公债                       0.050%     +1.5    0.035%
    20年期公债                       0.570%     +1.0    0.560%
    30年期公债                       0.810%     +1.5    0.795%
    10年期公债期货                   150.76    -0.20    150.96
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译/审校 蔡美珍/艾茂林/刘秀红/张若琪)

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