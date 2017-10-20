日本债市：公债收益率小升，此前美国参院通过预算议案

路透东京10月20日 - 日本政府公债收益率(殖利率)周五小升，此前美国参议院通过2018年财年预算草案，为共和党在不需要民主党支持的情况下推进减税措施铺平道路。 10年期日债收益率 上升1.0个基点，至0.070%，10年期日债期货 下跌0.07点，至150.31。 20年期日债收益率 上升1.0个基点，至0.605%。 五年期公债收益率 涨1.0个基点至负0.080%，部分因日本央行购买的该期 限公债略微减少。 投资者大多预计日本首相安倍晋三的执政联盟将在周日的大选中获胜，从而使他能任命 一位支持大规模货币宽松举措的人士来接替现任总裁黑田东彦。黑田东彦的任期将于明年4 月届满。 但若大选出现意外，日债可能会承压，因投资者认为，黑田东彦卸任后日本央行可能会 缩减宽松举措。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.135% +1.0 -0.145% 五年期公债 -0.080% +1.0 -0.090% 10年期公债 0.070% +1.0 0.060% 20年期公债 0.605% +1.0 0.595% 30年期公债 0.885% +0.0 0.885% 10年期公债期货 150.31 -0.07 150.38 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 蔡美珍/汪红英；审校 张明钧/高琦)