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14 天前
日本债市：公债收益率曲线趋平，之前40年期公债标售需求稳健
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2017年7月25日 / 凌晨4点52分 / 14 天前

日本债市：公债收益率曲线趋平，之前40年期公债标售需求稳健

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透东京7月25日 - 日本公债价格周二持稳或小涨，40年期公债标售被投资人很好地接纳之后，公债收益率曲线趋平。
    
    指标10年期日本公债收益率(殖利率)              持平于0.065%，30年期和40年期公债收益率                            下滑0.5个基点，分别降至0.860%和1.065%。

    周二5,000亿日圆(45.1亿美元)40年期日债标售的投标倍数，由5月前次标售的2.87升至3.20。
    
    40年期日债收益率相对较高，吸引足够需求。
    
    总体而言，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二稍晚展开为期两天的政策会议之前，市场走势受限。
    
    美联储会议或将影响美债收益率，上周美债收益率跌至三周低位，市场充斥观望情绪，因为日债走势通常会受到美债的影响。
                
                                             当日涨跌   上日                
                                  最新报价    (基点)   收市价                
                    
    两年期公债                      0.000%     +0.0   -0.120%                
    五年期公债                     -0.065%     +0.5   -0.070%                
    10年期公债                      0.065%     +0.0    0.065%                
    20年期公债                      0.585%     +0.0    0.585%                
    30年期公债                      0.860%     -0.5    0.865%                
    10年期公债期货                  150.27    +0.02    150.25                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 王颖/王琛；审校 张明钧/陈宗琦)

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