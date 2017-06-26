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日本债市：公债收益率曲线趋陡，30年期收益率从两个月低点回升
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2017年6月26日 / 凌晨4点07分 / 1 个月前

日本债市：公债收益率曲线趋陡，30年期收益率从两个月低点回升

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透东京6月26日 - 日本公债收益率(殖利率)曲线周一趋陡，因30年期公债收益率从两个月低位回升。
    
    30年期公债收益率              上升1.5个基点至0.810%。
    
    该收益率周三曾跌至0.780%，创4月底以来最低，因日债跟随美债收益率上周趋平的走势。

    但在上周后段日本央行公布购债操作结果后，超长期日债收益率的跌势暂停。购债操作
结果显示，经过几日价格上涨后，投资者对超长期公债的需求已见顶。
    
    价格下跌主要出现在超长期公债上，指标10年期公债收益率(殖利率)              持
平于0.050%。
    
    10年期和30年期公债收益率之差扩大至76个基点，上周四则创下1月以来最窄水准73个
基点。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                       0.000%     +0.0   -0.105%
    五年期公债                       0.000%     +0.0   -0.080%
    10年期公债                       0.050%     +0.0    0.050%
    20年期公债                       0.565%     +0.5    0.560%
    30年期公债                       0.810%     +1.5    0.795%
    10年期公债期货                   150.51    +0.05    150.46
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 杜明霞/汪红英；审校 张涛/王兴亚)

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