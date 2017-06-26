日本债市：公债收益率曲线趋陡，30年期收益率从两个月低点回升

路透东京6月26日 - 日本公债收益率(殖利率)曲线周一趋陡，因30年期公债收益率从两个月低位回升。 30年期公债收益率 上升1.5个基点至0.810%。 该收益率周三曾跌至0.780%，创4月底以来最低，因日债跟随美债收益率上周趋平的走势。 但在上周后段日本央行公布购债操作结果后，超长期日债收益率的跌势暂停。购债操作 结果显示，经过几日价格上涨后，投资者对超长期公债的需求已见顶。 价格下跌主要出现在超长期公债上，指标10年期公债收益率(殖利率) 持 平于0.050%。 10年期和30年期公债收益率之差扩大至76个基点，上周四则创下1月以来最窄水准73个 基点。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.105% 五年期公债 0.000% +0.0 -0.080% 10年期公债 0.050% +0.0 0.050% 20年期公债 0.565% +0.5 0.560% 30年期公债 0.810% +1.5 0.795% 10年期公债期货 150.51 +0.05 150.46 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 杜明霞/汪红英；审校 张涛/王兴亚)