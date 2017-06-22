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2017年6月22日 / 凌晨4点48分 / 2 个月内

日本债市：公债收益率曲线进一步趋平，因超长期公债价格上涨

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透东京6月22日 - 较长期日本公债价格周四上涨，收益率曲线继续趋平，因超长期公债表现突出。
    
    超长期公债从美国公债走势获得线索，后者收益率曲线在隔夜达到近10年最平，因投资者评估通胀指标下降的情况下，美国联邦储备理事会(FED/美联储)鹰派政策对经济的影响。尽管通胀指标恶化，美联储仍偏鹰派立场。
    
    30年期日本公债收益率              跌1个基点至0.780%。指标10年期公债收益率              持平报0.055%。

    相比之下，中期日债下滑，五年期公债收益率             涨1个基点至负0.065%，为12月中以来最高。
    
    过去几个月，短期至中期公债收益率缓慢但稳步地上升，因日本央行削减了对这些年期公债的购买量。
    
    日本央行在例行公债购买操作中，削减对国库券和较短期公债的购买，以试图改善市场流动性。受央行大规模宽松措施影响，此前公债市场流动性几近干涸。

                                              当日涨跌   上日
                                   最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.095%     +1.0   -0.105%
    五年期公债                      -0.065%     +1.0   -0.075%
    10年期公债                       0.060%     +0.5    0.055%
    20年期公债                       0.555%     +0.0    0.555%
    30年期公债                       0.780%     -1.0    0.790%
    10年期公债期货                   150.34    -0.04    150.38
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王颖/艾茂林; 审校 王丽鑫/杜明霞)

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