日本债市：公债收益率脱离三周高点，此前日央行进行购债操作

路透东京9月15日 - 日本公债价格周五上涨，此前日本央行进行了例行购债操作。 指标10年期公债收益率 跌1个基点报0.025%，脱离周四曾触及的三周高点0.040%。 10年期公债收益率距上周所及的10个月低位负0.015%仍有一些距离，当时对朝鲜形势和飓风伊尔玛(Irma)的担忧打击了市场的风险偏好。 五年期日债收益率 跌1.5个基点至负0.120%。 朝鲜周五早间发射弹道导弹，飞越日本北部地区上空，但金融市场对此泰然处之。 日经指数 涨0.5%，美元兑日圆 持稳。 日本央行周五在例行购债操作中买入8,800亿日圆(79.7亿美元)的一年至40年期日债。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.145% -0.5 -0.140% 五年期公债 -0.120% -1.5 -0.105% 10年期公债 0.025% -1.0 0.035% 20年期公债 0.550% -1.5 0.565% 30年期公债 0.830% -1.5 0.845% 10年期公债期货 150.93 +0.16 150.77 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张若琪/王颖；审校 白云/王兴亚)