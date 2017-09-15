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日本债市：公债收益率脱离三周高点，此前日央行进行购债操作
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#亚洲
2017年9月15日 / 凌晨5点22分 / 1 个月前

日本债市：公债收益率脱离三周高点，此前日央行进行购债操作

1 分钟阅读

    路透东京9月15日 - 日本公债价格周五上涨，此前日本央行进行了例行购债操作。
    
    指标10年期公债收益率              跌1个基点报0.025%，脱离周四曾触及的三周高点0.040%。
    
    10年期公债收益率距上周所及的10个月低位负0.015%仍有一些距离，当时对朝鲜形势和飓风伊尔玛(Irma)的担忧打击了市场的风险偏好。

    五年期日债收益率             跌1.5个基点至负0.120%。
    
    朝鲜周五早间发射弹道导弹，飞越日本北部地区上空，但金融市场对此泰然处之。
    
    日经指数       涨0.5%，美元兑日圆      持稳。
    
    日本央行周五在例行购债操作中买入8,800亿日圆(79.7亿美元)的一年至40年期日债。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.145%     -0.5   -0.140%
    五年期公债                      -0.120%     -1.5   -0.105%
    10年期公债                       0.025%     -1.0    0.035%
    20年期公债                       0.550%     -1.5    0.565%
    30年期公债                       0.830%     -1.5    0.845%
    10年期公债期货                   150.93    +0.16    150.77
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张若琪/王颖；审校 白云/王兴亚)

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