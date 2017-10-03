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日本债市：公债收益率随美债收益率上升，10年期日债买需平淡
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2017年10月3日 / 凌晨5点32分 / 18 天内

日本债市：公债收益率随美债收益率上升，10年期日债买需平淡

1 分钟阅读

    路透东京10月3日 - 日本政府公债收益率(殖利率)周二追随美债收益率走势上升，10年期日债标售买需不够强，因股市劲扬抑制了投资人对公债的买兴。
    
    日本指标10年期公债收益率              升1个基点至0.080%，为7月26日以来最高。20年期公债收益率              小涨0.5个基点至0.595%。
    
    周二标售2.3万亿日圆10年期日本公债，投标倍数从前次9月标售10年券时的3.95升至4.08。

    但最低得标价格为100.17日圆，低于交易商预期的100.22，表明投资者对新债的需求疲
软。
    
    日本股市周二触及两年新高，尾随美股涨势，因乐观的美国制造业和建筑支出数据表明
美国经济强劲。
    
    指标美国公债收益率周一升至三个月高点，因之前公布的经济指标表现强劲，且美股跳
涨。
    
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.115%     +0.0   -0.115%
    五年期公债                      -0.065%     +0.5   -0.070%
    10年期公债                       0.080%     +1.0    0.070%
    20年期公债                       0.595%     +0.5    0.590%
    30年期公债                       0.885%     +1.5    0.870%
    10年期公债期货                   150.13    -0.05    150.18
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张若琪/汪红英；审校 王洋/孙茉莉)

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