日本债市：公债收益率随美债收益率上升，10年期日债买需平淡

路透东京10月3日 - 日本政府公债收益率(殖利率)周二追随美债收益率走势上升，10年期日债标售买需不够强，因股市劲扬抑制了投资人对公债的买兴。 日本指标10年期公债收益率 升1个基点至0.080%，为7月26日以来最高。20年期公债收益率 小涨0.5个基点至0.595%。 周二标售2.3万亿日圆10年期日本公债，投标倍数从前次9月标售10年券时的3.95升至4.08。 但最低得标价格为100.17日圆，低于交易商预期的100.22，表明投资者对新债的需求疲 软。 日本股市周二触及两年新高，尾随美股涨势，因乐观的美国制造业和建筑支出数据表明 美国经济强劲。 指标美国公债收益率周一升至三个月高点，因之前公布的经济指标表现强劲，且美股跳 涨。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.115% +0.0 -0.115% 五年期公债 -0.065% +0.5 -0.070% 10年期公债 0.080% +1.0 0.070% 20年期公债 0.595% +0.5 0.590% 30年期公债 0.885% +1.5 0.870% 10年期公债期货 150.13 -0.05 150.18 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张若琪/汪红英；审校 王洋/孙茉莉)