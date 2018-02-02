日本债市：公债缩减跌幅，因日央行提出“无限量”购债遏制收益率攀升

路透东京2月2日 - 日本公债价格周五从稍早跌势中回升，稍早日本央行果断行动抑制公债收益率涨势，提出“无限量”购买长期日本公债。 大量购入公债的举措推高了债券价格并压低收益率，而收益率正是日本央行超宽松收益率曲线控制(YCC)政策的关键所在。 这是日本央行六个多月以来首次以特别公债购买操作、而非常规操作来达成期望的收益率水平。 在此之外，日本央行将剩余期限在五年至10年期公债的计划购买量从去年8月底以来的4,100亿日圆上调至4,500亿日圆。 在日本央行操作后，10年期公债期货价格 从当日低点150.09最高升至150.31，当日升0.11。 指标10年期现货公债收益率 微跌至0.090%，与前一日收盘位相同，稍早触及0.095%。 最近几周日本公债收益率上升，与全球公债走势相符，因市场预期随着全球经济增加动能，全球央行越加倾向于缩减刺激措施。 投资者开始臆测日本央行可能也趋向于退出超宽松政策，不过日本央行总裁黑田东彦否认他在考虑近期内采取这类重大政策调整。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.130% 五年期公债 -0.070% +0.5 -0.075% 10年期公债 0.085% -0.5 0.090% 20年期公债 0.595% +0.0 0.595% 30年期公债 0.820% +0.5 0.815% 10年期公债期货 150.28 +0.08 150.20 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 艾茂林/于春红；审校 许娜/王兴亚)