日本债市：因逢低吸纳转跌为收平，10年债收益率一度触及六个月高位

路透东京1月18日 - 日本公债价格周四下跌，指标10年债收益率一度短暂触及六个月高位，稍后在逢低吸纳提振下逆转早盘跌势收平。 日本指标10年期公债收益率 一度涨至0.090%，为7月12日以来最高，之后回落至0.080%。 在日股上涨以及隔夜美债收益率上升影响下，10年期日债期货价格最初一度跌至150.25，为10月底以来最低水准。 但10年期公债的低接买盘帮助该合约止跌回升，收涨0.06点至150.37。 本月稍早，日本央行在例行操作中减少了长期公债购买，令人猜测央行或将向退出大规模刺激计划迈进。 但多数市场参与者预计，未来数月日本央行将维持其10年期公债收益率在“零”附近的政策目标，且并不一定是在央行总裁黑田东彦任4月任期届满之前。 日本央行8,000亿日圆(72亿美元)30年期日债标售的需求温和，10年期与30年期日债收益率差在74.5基点，为6月以来最窄。 30年期日债收益率 涨0.5个基点至0.835%。20年期日债收益率 持稳在0.595%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.130% +0.5 -0.135% 五年期公债 -0.075% +0.5 -0.080% 10年期公债 0.080% +0.0 0.080% 20年期公债 0.595% +0.0 0.595% 30年期公债 0.835% +0.5 0.830% 10年期公债期货 150.37 +0.06 150.31 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 刘秀红/王颖；审校 于春红)