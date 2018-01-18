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January 18, 2018 / 6:42 AM / a day ago

日本债市：因逢低吸纳转跌为收平，10年债收益率一度触及六个月高位

2 分钟阅读

    路透东京1月18日 - 日本公债价格周四下跌，指标10年债收益率一度短暂触及六个月高位，稍后在逢低吸纳提振下逆转早盘跌势收平。
    
    日本指标10年期公债收益率              一度涨至0.090%，为7月12日以来最高，之后回落至0.080%。
    
    在日股上涨以及隔夜美债收益率上升影响下，10年期日债期货价格最初一度跌至150.25，为10月底以来最低水准。

    但10年期公债的低接买盘帮助该合约止跌回升，收涨0.06点至150.37。
    
    本月稍早，日本央行在例行操作中减少了长期公债购买，令人猜测央行或将向退出大规模刺激计划迈进。
    
    但多数市场参与者预计，未来数月日本央行将维持其10年期公债收益率在“零”附近的政策目标，且并不一定是在央行总裁黑田东彦任4月任期届满之前。
    
    日本央行8,000亿日圆(72亿美元)30年期日债标售的需求温和，10年期与30年期日债收益率差在74.5基点，为6月以来最窄。
    
    30年期日债收益率              涨0.5个基点至0.835%。20年期日债收益率              持稳在0.595%。

                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.130%     +0.5   -0.135%
    五年期公债                      -0.075%     +0.5   -0.080%
    10年期公债                       0.080%     +0.0    0.080%
    20年期公债                       0.595%     +0.0    0.595%
    30年期公债                       0.835%     +0.5    0.830%
    10年期公债期货                   150.37    +0.06    150.31
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 刘秀红/王颖；审校 于春红)
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