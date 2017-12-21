日本债市：外资持有日债规模首次超过日系银行--日本央行数据

路透东京12月21日 - 日本央行公布的最新数据显示，外资持有的日本公债首次超过日系银行，突显出外资对日本债市的影响日益扩大。日本债市的规模为1,100万亿日圆(9.70万亿美元)。

日本央行周三公布的数据显示，7-9月不包括短期国库券在内外资日债持仓占比从前一季的5.9%上升至6.1%。

同期的日系银行日债持仓占比从前一季的6.9%下降至5.9%。

这是1997年底日本央行开始制作相关纪录以来，首次见到外资持有日债比重高过国内银行的情形。

“外资通常买进短期债券，但数据显示他们已经将持仓扩大至长天期券种，”东京三菱日联摩根士丹利证券固定收益策略分析师稻留克俊表示。

外资可以购入日债，然后将等额的日圆换成美元，取得比美国可比公债更高的收益。这么做之所以可行，是因为日本投资人对于美元需求居高不下，同时日本投资人也愿意为借入美元付出溢价。

鉴于此，对于基差互换操作而言，低收益率的日债已经成为很有吸引力的投资工具。

“海外投资者增加日债购买量，这反映出他们使用基差互换的债券投资已经不再限于短期债券。”稻留克俊说道。

相比之下，日本银行业者持有的日债在稳步下降，由于日本央行施行负利率政策，日债收益率曲线上的大部分区域都在零水准下方。（完） (编译 李春喜/张明钧/高琦 审校 孙茉莉/张荻/于春红)