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日本债市：多数公债价格下挫，受日股跌势支撑
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2017年11月9日 / 早上7点47分 / 1 天前

日本债市：多数公债价格下挫，受日股跌势支撑

1 分钟阅读

    路透东京11月9日 - 多数日本公债价格周四小幅下跌，30年期日债标售后，超长期日债脱离了高位。
    
    日本股市午盘遭遇抛售，支撑了债市人气，并抑制了日债价格跌势。

    日本指标10年期现货公债收益率              上涨0.5个基点，报0.025%，10年期日债期货合约        收低0.04点，报150.95。

    30年期日债收益率              持平于0.800%，稍早跌至低见0.785%。40年期公债收益率              下跌1.5个基点，至0.970%，高于盘中低点0.950%。
    
    财务省标售8,000亿日圆30年期公债，票息0.80%。
    
    投标倍数为3.43倍，显示买需不错，但仍低于前次标售时的3.98倍。
    
    日本央行10月会议意见摘要显示，在是次利率检讨会议上一位审议委员提出，将更长期的收益率作为政策目标，货币政策委员会的九名委员对此进行了辩论，一些人强调目前的刺激政策已经足够。            
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.200%     +1.0   -0.210%
    五年期公债                      -0.125%     +1.5   -0.140%
    10年期公债                       0.025%     +0.5    0.020%
    20年期公债                       0.570%     +1.5    0.555%
    30年期公债                       0.800%     +0.0    0.800%
    10年期公债期货                   150.95    -0.04    150.99
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/蔡美珍；审校 白云/于春红)

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