日本债市：多数公债价格下挫，受日股跌势支撑

路透东京11月9日 - 多数日本公债价格周四小幅下跌，30年期日债标售后，超长期日债脱离了高位。 日本股市午盘遭遇抛售，支撑了债市人气，并抑制了日债价格跌势。 日本指标10年期现货公债收益率 上涨0.5个基点，报0.025%，10年期日债期货合约 收低0.04点，报150.95。 30年期日债收益率 持平于0.800%，稍早跌至低见0.785%。40年期公债收益率 下跌1.5个基点，至0.970%，高于盘中低点0.950%。 财务省标售8,000亿日圆30年期公债，票息0.80%。 投标倍数为3.43倍，显示买需不错，但仍低于前次标售时的3.98倍。 日本央行10月会议意见摘要显示，在是次利率检讨会议上一位审议委员提出，将更长期的收益率作为政策目标，货币政策委员会的九名委员对此进行了辩论，一些人强调目前的刺激政策已经足够。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.200% +1.0 -0.210% 五年期公债 -0.125% +1.5 -0.140% 10年期公债 0.025% +0.5 0.020% 20年期公债 0.570% +1.5 0.555% 30年期公债 0.800% +0.0 0.800% 10年期公债期货 150.95 -0.04 150.99 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/蔡美珍；审校 白云/于春红)