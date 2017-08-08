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6 天前
日本债市：多数公债持稳，30年期公债标售需求充足
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2017年8月8日 / 凌晨5点19分 / 6 天前

日本债市：多数公债持稳，30年期公债标售需求充足

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透东京8月8日 - 日本政府公债价格周二多数持稳，30年期公债标售进展顺利并吸引到充足需求。
    
    两年期公债收益率             持平于负0.110%，10年期公债收益率              微升0.5个基点至0.070%。30年期公债收益率              持平于0.875%。
    
    周二标售的8,000亿日圆(72.3亿美元)30年期公债投标倍数为3.90，高于上月的3.62。

    30年期新债受支撑，主要归功于日本央行料将在本月剩余时间进行数
项常规日债购买操作，旨在提振较长期日债。
    
    标售日程表较清淡也有利于30年期新债，下一次重要的标售活动是8
月17日的五年期日债，在此之前并无重要标债计划。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.110%     +0.0   -0.110%
    五年期公债                       0.000%     +0.0   -0.060%
    10年期公债                       0.070%     +0.5    0.065%
    20年期公债                       0.580%     +0.5    0.575%
    30年期公债                       0.875%     +0.0    0.875%
    10年期公债期货                   150.20    -0.04    150.24
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张涛/刘秀红；审校 张若琪/王洋)

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