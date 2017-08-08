日本债市：多数公债持稳，30年期公债标售需求充足

路透东京8月8日 - 日本政府公债价格周二多数持稳，30年期公债标售进展顺利并吸引到充足需求。 两年期公债收益率 持平于负0.110%，10年期公债收益率 微升0.5个基点至0.070%。30年期公债收益率 持平于0.875%。 周二标售的8,000亿日圆(72.3亿美元)30年期公债投标倍数为3.90，高于上月的3.62。 30年期新债受支撑，主要归功于日本央行料将在本月剩余时间进行数 项常规日债购买操作，旨在提振较长期日债。 标售日程表较清淡也有利于30年期新债，下一次重要的标售活动是8 月17日的五年期日债，在此之前并无重要标债计划。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.110% +0.0 -0.110% 五年期公债 0.000% +0.0 -0.060% 10年期公债 0.070% +0.5 0.065% 20年期公债 0.580% +0.5 0.575% 30年期公债 0.875% +0.0 0.875% 10年期公债期货 150.20 -0.04 150.24 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张涛/刘秀红；审校 张若琪/王洋)